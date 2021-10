El análisis de Pablo Laso, Yabusele y Causeur de la victoria del Real Madrid en la Euroliga

El Real Madrid de Baloncesto logró sumar su segunda victoria en tres jornadas en lo que va de Euroliga. Un triunfo que llegó de una manera bastante extraña. Los blancos comenzaron el partido arrollando para irse a una diferencia superior a los +20, para que en el último cuarto el Mónaco llegase a empatar la contienda.

Pablo Laso ha analizado ante los medios de comunicación el triunfo de sus pupilos en el WiZink Center. Al igual que hablaron tanto Yabusele como Causeur. En cuanto al técnico vasco, ha señalado que "lo más importante ha sido la manera" en la que comenzaron el partido.

"No hemos sido capaces de ser consistentes durante todo el encuentro. Ellos han demostrado que son un buen equipo. Han jugado sólido, sobre todo en la segunda parte, y poco a poco han conseguido meterse en el partido. Una reacción a partir de la inspiración nos ha permitido sacar la victoria en este encuentro", ha añadido el vasco.

Pablo Laso, en un partido del Real Madrid de Baloncesto de la Euroliga 2021/2022 EFE

"El peor cuarto para nosotros ha sido el segundo. Hemos tenido problemas de faltas y no hemos estado fluidos. Es algo que tenemos que mejorar. Pero lo más importante es que en el último cuarto hemos intentado reconducir esa situación cuando no hemos estado sólidos. Mi preocupación ahora es preparar al equipo lo antes posible para enfrentarnos este viernes al Panathinaikos, que va a ser muy físico y creo que van a venir con todo para ganar", ha sentenciado Laso.

Yabusele

"Ellos también han anotado canastas imposibles. Han aparecido sus jugadores importantes, pero estamos contentos de poder haber ganado este partido. Tenemos un gran equipo y es muy fácil jugar con estos compañeros. Me encanta que los aficionados agradezcan mi baloncesto y cómo lo interpreto".

Causeur

"Era una ventaja irreal porque ellos no estaban metiendo nada, nosotros sí. Sabemos que son un gran equipo y que la diferencia no era la que reflejaba el marcador en el primer cuarto. Me quedo con la reacción que hemos tenido en el último cuarto, en ese momento en el que se han puesto por delante y no hemos perdido la calma y le hemos dado la vuelta al partido".

