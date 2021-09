Hanga: "Quiero aprovechar la oportunidad que me ha dado el Real Madrid"

El Real Madrid de Baloncesto comienza una nueva temporada en la Euroliga. Este jueves, el conjunto blanco recibe en el WiZink Center al Anadolu Efes. En la previa del encuentro, además de Pablo Laso, han hablado en rueda de prensa telemática los jugadores Adam Hanga y Walter Tavares.

Adam Hanga

Euroliga

"Estamos con muchas ganas de empezar la Euroliga. Sabemos cómo es esta competición. La importancia del primer partido. Además, comenzamos contra el campeón y va a ser una prueba bastante fuerte. Empezamos en casa, ante nuestra afición, y el equipo está preparado. Estamos trabajando bien y vamos poco a poco. En esta competición cada partido es muy importante y aún más empezar bien".

Objetivos

"Mis objetivos son competir al máximo nivel. Quiero ganar la Euroliga, que me falta y tengo muchas ganas e ilusión por ganarla este año. Estamos en un buen camino. Vamos a trabajar para ello".

Hanga celebra una canasta con el Real Madrid ACB Media

Sensaciones

"Me siento muy contento en estas primeras semanas, ganando la Supercopa y luego los partidos de Liga. Me siento parte importante del equipo, estoy jugando muchos minutos y estoy disfrutando mucho. Poco a poco voy adaptándome. Mi rol y mi situación son un poco distintos a los de años anteriores pero estoy disfrutando incluso más".

Partido ante el Efes

"El Madrid hizo un muy buen trabajo el año pasado. Va a ser muy complicado porque tienen muchos jugadores de calidad que llevan jugando tiempo juntos, pero esta es otra temporada. Tenemos que pensar siempre en nosotros mismos y el resto no nos cambia. Lo más importante es nuestro equipo".

Vuelta de la afición

"Con la vuelta de la afición la Euroliga cambia mucho. El año pasado ha sido tan igualada por no haber afición. Para nosotros significa mucho y queremos ver en todos los partidos el Palacio lleno. Llevamos un año y medio sin afición y otra vez entra esta ilusión, que es lo que faltaba. Estamos muy contentos".

Rol en el equipo

"Me siento contento independientemente del partido. Lo más importante es que cada día intento apoyar al equipo y dar el máximo nivel, sea en defensa o en ataque. He jugado en muchas posiciones en mi carrera pero lo más importante es conseguir victorias y títulos y aprovechar esta oportunidad que me ha dado el Real Madrid".

Walter Tavares

¿Cómo llega el equipo?

"El equipo llega muy bien. Hemos hecho un gran trabajo en la pretemporada y en la Supercopa. Venimos con buen ritmo. Es una competición difícil, pero estamos con muchas ganas. Los objetivos son los mismos. Jugar contra el campeón siempre es una motivación extra y queremos demostrar que podemos hacerlo al mismo nivel. Vamos a dar lo máximo posible en nuestra casa".

Tavares realizando un mate ACB Media

Pareja con Poirier

"Estoy encantado porque así los dos podemos demostrar en el campo lo que sabemos hacer. Al ser dos, podemos también mantener el nivel en esta posición. Uno u otro siempre vamos a estar ahí y lo bueno que tenemos es que podemos compenetrarnos muy bien para ayudar al equipo. Afronto esta temporada muy bien. Este año va a ser muy bueno y espero que nos respeten las lesiones. La pareja con Poirier promete mucho y creo que nos va a ayudar".

