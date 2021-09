Hanga: "Al llamarme el Real Madrid lo tuve claro, no me costó decidirme"

Adam Hanga es uno de los grandes fichajes de este verano en el panorama baloncestístico nacional. El jugador abandonó el FC Barcelona para recalar en el Real Madrid y se ha mostrado muy orgulloso de esta cuestión durante la gala de presentación de la Liga Endesa que ha tenido lugar este martes en la sede de la compañía energética que patrocina la competición. Al alero le rodea el morbo después de haber salido de la entidad culé.

"Tenía muy claro que quería quedarme en España. Cuando el Barcelona me dijo que no continuaría, hablé con mi familia y mis agentes. Al llamarme el Madrid lo tuve muy claro. Me costó cero decidirme", explicó el húngaro. El alero húngaro ha firmado para las dos próximas temporadas tras rescindir su contrato con el Barça. Hanga, que en su día ya fue relacionado con el equipo merengue, llega a la entidad blanca después de su incorporación al cuadro catalán en 2017.

El jugador húngaro está muy contento con sus nuevos compañeros y técnico, Pablo Laso, y con su nueva vida en Madrid: "Estoy disfrutando un montón jugando estos tres amistosos con mis compañeros y con Laso. Estoy en un equipo donde me quieren y puedo disfrutar con el baloncesto". La llegada de Hanga a la capital contrasta con la salida de Laprovittola rumbo al Barcelona. En el caso del argentino, acabó contrato con el Real Madrid y su incorporación como base al Barça provocó este intercambio.

Adam Hanga, durante la presentación de la Liga Endesa acb Photo / J. Pelegrín

También se vio afectado Thomas Heurtel, del que también habló durante la presentación. "No sé cómo lo hacemos, parece que nos perseguimos. Para mí es una suerte coincidir con él, ya que nos conocemos muy bien y esto nos ayuda mucho. Es de los mejores bases de Europa", explicó Hanga después de haber coincidido también en Baskonia con el francés. Además de estos dos, también han llegado Yabusele, que refuerza la pintura por la salida de Garuba a la NBA, y a Williams-Goss, que aportará más puntos al puesto de base.

Hanga es un jugador muy polivalente, aunque sea un alero clásico. Durante la temporada pasada en el Barça tuvo que actuar de base y de escolta. "Donde diga el entrenador. Me da igual la posición para jugar. He hecho mi carrera de alero, pero también he jugado de base y escolta. Me da igual el sitio, decide el entrenador y en esa decisión no entro", subrayó.

