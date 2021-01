La primera gran noche de Campazzo en la NBA

Le dieron más minutos de lo habitual y el argentino por fin brilló. Facundo Campazzo brilló en su mejor partido hasta la fecha en la NBA, con un acierto tremendo desde el triple, y ayudó a que los Denver Nuggets derrotaran a los Minnesota Timberwolves por 109-124. Todo lo que se había visto durante su etapa en el Real Madrid, apareció en el estado de las Montañas Rocosas. El 'Facu' hizo su presentación oficial en la mejor liga del mundo.

En el duelo de bases hispanos que le enfrentó al español Ricky Rubio, Campazzo, que no había tenido demasiadas oportunidades por el momento en su primera temporada en la NBA, deslumbró este domingo para los Nuggets con 15 puntos, cinco de siete en triples, tres robos, dos asistencias y un rebote en los 21 minutos que estuvo sobre la cancha. El español se quedó con seis puntos, cuatro asistencias y dos rebotes en 18 minutos. Juancho Hernangómez logró 6 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias en 26 minutos.

El exjugador del Real Madrid dejó hoy destellos del explosivo e incansable base que triunfó durante años en el baloncesto europeo, ya que, además de su tremenda efectividad desde el perímetro, dio un espectacular pase por la espalda al contraataque después de un robo en defensa. Pero fueron esos triples los que hicieron que sus compañeros le buscaran más a menudo y que, tras el partido, se ganase todos los elogios. Fue el hombre determinante de Denver.

"Sabía que iba a ser un rol totalmente distinto a lo que venía acostumbrado, lo tengo bien claro. Y la verdad es que, en lo personal, estoy disfrutando mucho del día a día, aprendiendo mucho de la liga. Me siento me bien, me siento con confianza. Mis compañeros me dan esa confianza y el cuerpo técnico también. Así que nada, tratar de aprovechar cada minuto que me toque, ya sea dentro de la cancha pero fuera también alentando a mis compañeros", explicó ante los medios justo tras acabar el choque.

Buena noche

Nikola Jokic, con un nuevo triple-doble (19 puntos, 12 rebotes y 12 asistencias), fue el más destacado de unos Nuggets y tuvo palabras para Campazzo: "Él puede cambiar los partidos desde su defensa. Es lo que hace por nosotros. Ojalá pueda prolongarlo en el tiempo". Jamal Murray también contribuyó de forma decisiva con 36 puntos y explicó que el argentino "simplemente juega muy duro". Estos dos equipos volverán a verse las caras el martes.

Con este triunfo, los Nuggets, que llegaron al partido de hoy con el peor balance de la Conferencia Oeste, se quedan ahora con 2 victorias y 4 derrotas. Los Nuggets han tenido un arranque bastante decepcionante de temporada después de que en la burbuja de Orlando alcanzaran de manera sorprendente la final de conferencia donde cayeron ante los ahora campeones Los Angeles Lakers. Este año buscan consolidar esa posición después de perder algunas piezas como Jerami Grant.

[Más información: El mejor Stephen Curry de siempre: 62 puntos y actuación histórica]