La portada del diario AS (27/09/2018)

"Del pepinazo al petardazo", así titula el diario AS su portada de este jueves 27 de septiembre. El Leganés dio la sorpresa en Butarque al vencer al Barcelona. Pero la derrota de los culés no fue aprovechada por un Real Madrid que no fue rival para el Sevilla en la primera mitad.