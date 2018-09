La portada del diario AS (26/09/2018)

"Sánchez Pizjuán: una salida de alto riesgo", así titula el diario AS su portada de este miércoles 26 de septiembre. El medio madrileño destaca la foto de grupo con los ganadores en la gala de los The Best, al tiempo que rescata las declaraciones de Machín y la baja de Isco tras ser intervenido por una apendicitis aguda.