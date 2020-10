Mourinho: "Bale ha cambiado desde 2013, es un futbolista diferente"

Fue casi al final de la ventana de transferencias del periodo estival cuando Real Madrid y Tottenham confirmaron el acuerdo para la cesión de Gareth Bale. El futbolista galés volvía así a la que fue su casa y, además, para jugar a las órdenes de un José Mourinho que ya había intentado su fichaje en épocas anteriores.

El de Cardiff debutó el pasado fin de semana con los spurs, aunque no fue el estreno soñado ya que el Tottenham ganaba y después de que entrase el galés acabó empatando a 3. Sobre el jugador fue preguntado José Mourinho en la previa del partido ante el LASK de la Europa League.

El técnico portugués quiso explicar que Bale no es el futbolista que fue en su anterior etapa en el Tottenham, pero no solo él, sino que con el paso de los años todos los jugadores van cambiando.

Bale, durante un partido del Tottenham EFE

"Ningún jugador es el mismo en un espacio tan amplio del tiempo, entre 2013 y 2020, estamos hablando de siete años de diferencia, no de meses. No es un tema de Gareth Bale, es de cada futbolista de todo el mundo", ha comentado The Special One ante los medios de comunicación.

"En siete años, los futbolistas cambian. A veces no es para cambiar a mejor o a peor, sólo es cambiar: una evolución de sus cualidades o de su estilo de juego. Incluso de su posición. Por supuesto que no es el mismo, es un futbolista diferente", ha continuado explicando Mourinho.

José Mourinho, en un partido del Tottenham Reuters

El entrenador luso ya quiso a Bale para su Real Madrid, pero entonces primó el fichaje de Luka Modric, por lo que el galés tuvo que retrasar su llegada a la casa blanca un año. Para entonces ya no estaba Mourinho en el banquillo del Santiago Bernabéu. Después llegaron las intentonas cuando dirigía al Manchester United, pero no ha sido hasta esta 2020/2021 cuando al fin portugués y galés coinciden en un mismo vestuario.

Mou y la Europa League

También fue preguntado el luso por jugar la Europa League este año. "Es la tercera vez que juego esta competición. En las otras dos veces, una vez con el Oporto y otra con el Manchester United, la gané. Así que mi récord en la Europa League es bueno, nunca me han eliminado. Perdí algunos partidos en la fase de grupos, pero gané el torneo", ha afirmado Mou.

[Más información - SER: Bale, el único jugador del Real Madrid que rechazó bajarse el sueldo por la Covid]