Courtois: "El Real Madrid siempre es favorito en la Champions League"

Thibaut Courtois ha comparecido ante los medios en la rueda de prensa previa al estreno del Real Madrid en la Champions League 2020/2021 ante el Shakhtar Donetsk. El guardameta blanco volverá a ser el portero titular en esta competición y quiere hacer de su meta un muro impenetrable para cualquier club de Europa desde esta primera cita en el Alfredo Di Stefano.

Después de la derrota en el mismo escenario ante el Cádiz, los blancos quieren comenzar con buen pie una semana trascendental para la temporada que acabara con El Clásico del próximo sábado. Con un grupo que no será para nada fácil donde también están el Inter de Milán y el Borussia Monchengladbach, los de Zidane se ven obligados a no bajar la tensión de la competición en ningún momento.

Serán tres semanas intensas las que empiezan este miércoles donde se jugarán los tres primeros partidos de la fase de grupos. Terminar este período con resultados positivos en todos los choques será trascendental para dejar la clasificación encarrilada y afrontar con más tranquilidad esa segunda parte que llegará en noviembre. El equipo tiene capacidad suficiente para afrontar estos duelos con la confianza suficiente, pero también tiene que despejar todas las dudas que hay en este inicio de la temporada.

Con ese mensaje claro, Courtois ha mostrado ese sentir que tiene el vestuario para darle la vuelta a las malas sensaciones que dejó el tropiezo en casa ante el Cádiz. Todos afrontan con ilusión este nuevo camino para volver a colocar al Real Madrid entre los mejores de Europa, después de dos temporadas consecutivas en las que le muro de los octavos de final ha vuelto a aparecer.

Su mejor momento

"Me siento muy bien. Estoy bien personalmente. No ha cambiado nada. He seguido trabajando como el primer día hasta ahora. Nunca un cambio es fácil y cuando llegas a un equpo hace tiempo para adaptarse. Espero seguir ayudando al equipo".

Baja de Ramos

"Habrá qe ver mañana. Es el capitán y siempre se le echa de menos, pero tenemos otros defensas de nivel mundial. Confío mucho en los otros jugadores".

El 'salvavidas' del Madrid

"Cada uno intenta hacer su trabajo lo mejor que puede. Tengo que ayudar al equipo en momentos difíciles. Ahora metemos menos gol o ganamos con menos goles de diferencia y cuando el portero aparece en momentos en los que lo tiene que hacer, se dice eso".

Más problemas atrás

"Depende de los equipos contra los que se juega. Contra un Cádiz o un Valladolid, que defienden bien, no es fácil romper sus líneas y necesitamos poner mucha gente delante del balón y puede haber alguna equivocacón. Con el mister lo intentamos corregir. No nos han metido muchos goles y no pasa nada por recibir algún disparo más".

Solidez defensiva

"Lo siento igual de sólido. Otros equipos pueden cambiar su dibujo y tirar alguna vez más de lejos o de centro. No es como el año pasado. Es el fútbol moderno y son equipos que atacan. Con la calidad que hay en La Liga es normal. Mantuvimos tres veces la portería a cero y lo estamos haciendo bien".

Favoritos en la Champions

"Confío en esta plantilla y en que podemos llegar a ganar la Champions League. Un equipo como el Real Madrid siempre parte como favorito en esta competición. Luego depende de lo que hagamos en el campo".

Los otros favoritos

"Una temporada es muy larga y el año pasado jugamos muy bien en Champions. No pasamos, pero veo a este equopo con ganas de pelear la Champions. Hay muchos otros buenos equipos. Somos uno de los favoritos, pero no el único. El PSG, el Bayern, la Juve, el Barça... Es lo bonito de la Champions, que se juega entre los más grandes del mundo. Pero el Madrid siempre es uno de los favoritos a ganarlo".

Liga y Champions

"Siempre nos enfocamos en todas las competiciones e intentamos llegar hasta el final. La Liga son 38 partidos y eso va a lo largo de la temporada. Es importante estar bien en La Liga para estarlo en la Champions. Y también al revés. Ganar la Liga es algo muy bonito y ganar la Champions es un sueño y queremos hacerlo bien en ambas competiciones".

Competencia con Lunin

"Andry es un gran portero y tiene mucho portero. Lo veo entrenando muy bien y seguro que cuando le toque jugar lo hará bien. Me da competencia porque es un buen portero. Nos empujamos el uno al otro para hacerlo mejor".

La Champions y el Covid

"Cada país toma las decisiones que debe tomar para que las ligas y la Champions se pueda jugar. Hay protocolos muy estrictos y se podrá jugar bien. Siempre dependerá de como evoluciona la pandemia. Ojalá pronto pueda haber público en los estadios".

