Jovic, 'cazado', habla sobre lo que dijo Borja Mayoral: "Quizá..."

Luka Jovic vuelve a estar en el centro de la polémica después de lo que dijo Borja Mayoral en su presentación sobre la Roma. Las sospechas sobre que tuvo que buscar equipo sin fortuna en los últimos días del mercado de fichajes vuelven a estar en el aire y eso podría afectar a su situación actual en el equipo. El serbio no ha hablado al respecto, aunque El Chiringuito logró 'cazarle' este jueves en el aeropuerto.

Jovic regresaba a Madrid de su concentración con la selección de Serbia. El periodista Marcos Benito le pilló nada más aterrizar y le preguntó por uno de los temas del momento. "Cuando llegué a la pretemporada con el Real Madrid, yo iba a salir del club rápido, pero Zidane quería que yo me quedase, yo le decía que tenía que salir para tener más oportunidades. Creo que el club escuchó a Zidane y por eso quería sacar a Jovic", fue lo que dijo Mayoral desde Roma este miércoles.

Jovic aterrizó durante la tarde procedente de Estambul. Nada más salir por la puerta se topó con el periodista de El Chiringuito y en un primer momento rechazó hablar con él. A la pregunta de su había escuchado lo que dijo Borja Mayoral respondió con rotundidad: "No". "Sin comentarios, amigo", insistía cuando la pregunta era si había hablado con Zidane sobre esto.

Todo apuntaba a que Jovic no soltaría prenda sobre el asunto. Afirmaba que estaba contento en el Real Madrid y luego daba una sorprendente respuesta sobre si Zidane prefería que Mayoral siguiera y él fuera el que saliera: "Quizás", dijo. "¿Qué piensas de esta situación?", preguntaba para terminar el reportero del programa de MEGA. "Tenéis que preguntar al club", finalizó Jovic.

Las palabras de Jovic no ayudan para resolver una situación que se empieza a enquistar en el Real Madrid. La pelotra parece estar en el tejado de Zidane, que deberá decidir si vuelve a contar con el serbio como hizo antes del parón con sus dos titularidades o vuelve al ostracismo de la pasada temporada. Jovic necesita minutos y recuperar la confianza perdida por su falta de adaptación en su primer año de blanco.

Zidane y Jovic EFE

La disculpa de Mayoral

Mientras tanto, Mayoral se disculpó también por lo que dijo en su presentación: "Si le tengo que pedir disculpas al Real Madrid o a Jovic se las pido. No me tenía que haber metido en cosas del Real Madrid. Se está utilizando fuera de contexto una cosa que he dicho. Zidane me transmitió que estaba contento conmigo. Pero yo no hablé con Zidane de Jovic. Ha parecido que le faltaba al respeto a Jovic y no es así", dijo.

