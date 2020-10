Asensio: "Me siento preparado para tirar del carro en el Real Madrid"

Marco Asensio no es uno de los miembros de la expedición de la selección española para el parón de este mes de octubre, pero encara el futuro con optimismo, tanto con el equipo nacional como con el Real Madrid. Después de superar una grave lesión, el futbolista reconoce que ha cambiado y que está preparado para triunfar y tirar del carro. Así lo confirma en una entrevista en El Transistor de Onda Cero.

Inicios

"Antes de entrar en la cantera del Mallorca, me quisieron varios equipos, también el Espanyol y estuve allí varios días para ver la escuela, las instalaciones, el piso de mis padres... Pero después había cosas más importantes como mi hermano y estar en casa. Por eso decidimos quedarnos en Mallorca".

¿Cómo se conocieron sus padres?

"Pues de vacaciones. Mi padre era camarero y ella estaba de vacaciones, se conocieron y decidieron quedarse en Mallorca porque a los dos les gustaba mucho".

Asensio en el entrenamiento del Real Madrid

Anécdota con Florentino Pérez

"Era muy extrovertida, siempre decía lo que pensaba y hacía gracias con la gente. Le gustaba mucho pasear por la zona en la que solía tener el barco Florentino Pérez. Soltó la coña, nos hicimos unas fotos y mira las vueltas que da la vida".

Muerte de su madre

"Sí... Nunca estás preparado para algo así, pero al final tienes que tirar para delante. Por suerte, tenemos un padre ejemplar en todo. Y eso se suma que siempre hemos estado muy unidos mi padre, mi hermano y yo. Al final, la vida sigue y cada uno ha tenido que seguir su camino, es lo que quería nuestra madre".

¿Con quién vive?

"Vivimos los tres juntos, sí. Sandra, también. Bueno, va y viene -risas-. Ha acabado Arquitectura y está trabajando en un estudio".

Proyectos

"Ahora solo estoy dedicado al fútbol, aunque tengo varios proyectos. A mí me gusta el tema de empresas y economía, siempre se me ha dado bien esto, pero bueno, veremos si salen esos proyectos".

Marco Asensio dispara a la portería del Levante con un defensa delante REUTERS

¿Futuro como entrenador?

"El fútbol me gusta mucho, pero ahora solo pienso en disfrutar como jugador".

¿Y un puesto como el de José Ángel Sánchez?

"Uff... Yo creo que no -risas-. Mucho trabajo y mucha responsabilidad".

Ver a la Selección

"Es algo diferente. Pero sigo siempre todos los partidos de la Selección y siempre preparado para poder volver. Lo veré con mi padre y mi hermano, siempre vemos los partidos juntos".

Baja por faringitis

"Me pilló una gripe fuerte, estuve dos o tres días bastante malo, pero ya estoy bien. ¿Coronavirus? Me hicieron las pruebas, pero nada, negativo, es una gripe fuerte. Hoy he estado entrenando, falta gente, pero sube gente de la cantera. Ya el miércoles volveremos a la normalidad".

Los jóvenes y las patadas

"Vienen con muchas ganas y corren mucho -risas-, pero los entrenamientos son como siempre. Metemos mucha intensidad en los entrenamientos y eso se nota mucho".

El día X

"Lo cuentas y se me pone la piel de gallina. Notas que algo se ha separado, notas y oyes crujir la rodilla. La rodilla se va inflamando y ves que es algo grave, aunque hasta que no te lo dicen, no te lo quieres creer. En toda mi carrera nunca había estado fuera tanto tiempo, tampoco había entrado a un quirófano. Ha sido uno de los peores momentos de mi vida, el bajar, estar en la camilla, ver a médicos, enfermeros, luces... Les dije 'dormidme ya, por favor'. Tenía el miedo de cómo iba a quedar, al final no dependes de ti. Te despiertas aturdido... Nunca me olvidaré de todo ello".

Marco Asensio, lesionado en el Real Madrid - Arsenal Reuters

Lesión

"Al principio sufrí mucho. No me podía ni mover, estaba en silla de ruedas, me tenían que acompañar al baño y a cualquier cosa. Es una experiencia que me ha fortalecido en todo".

Un giro inesperado

"Mucho, me ha cambiado mucho. Vives cosas tan diferentes y extrañas, que nunca has vivido, cada día tenías un objetivo diferente y si no lo conseguías era un paso atrás en tu recuperación. Había muchos días malos, que pensaba cómo podría volver a jugar a fútbol. Pero bueno, forma parte del proceso de recuperación, pero también ha habido muchos momentos buenos y emocionantes".

Mejores momentos

"El simplemente hecho de andar y que no me duela nada fue un momentazo. Y luego correr... y volver y marcar a los 25 segundos. Esa camiseta se la di a una persona que me ayudó mucho en este proceso, se la firmé y se la dediqué. Pasó mucho tiempo a mi lado en esta recuperación".

Mal carácter

"Les avisé que tendrían que estar preparados -tras lesionarse de gravedad-. Pero sí, los que más han aguantado son ellos -padre, hermano y novia-".

Visión distinta

"Muy diferente. Yo les digo a mis compañeros que no saben la suerte que están de estar bien, porque estar tanto tiempo mal es una mierda, la verdad".

Rodilla

"Nunca se sabe. Sí que me ha dado un poco más de tiempo para dar descanso a la rodilla y que regenere y recupere un poco más la rodilla".

Verano decisivo

"En verano tenía claro que tenía que salir y foguearme. Después de un buen año en el Espanyol, sabía que tenía opciones de quedarme, pero sabía que tenía que hacerlo muy bien en pretemporada para convencer a Zidane. Hablé con él y me dijo que iba a ser titular en la Supercopa. Así que las cosas no comenzaron mal -risas-".

Asensio posando con la nueva camiseta del Real Madrid

Cómo es Zidane

"Es una persona muy sincera, que siempre dice las cosas a la cara y da mucha confianza y tranquilidad al jugador. Ha ganado mucho, es increíble. ¿Un póster? Sí, tenía el póster de la volea de La Novena en mi habitación".

Tirar del carro

"El que sepa de fútbol entiende mis palabras. Claro que quiero tirar del carro y ayudar a mis compañeros, pero algunos no lo entendieron. Espero que esta temporada sea muy buena, me siento preparado y queremos ganarlo todo".

Inicio de la rehabilitación

"Al principio es muy complicado y en los primeros meses, en lo que menos piensas es en volver a jugar. Al principio piensas en volver a andar, pisar mejor... Luego ya cuando empiezas a trabajar en el campo, ya piensas en 'estoy aquí', ves a tus compañeros... Vas ganando confianza con el tiempo".

Estado de Hazard

"En cuanto a Hazard, yo le veo bastante animado. Al final es complicado. Es un jugador que no estaba acostumbrado a las lesiones. Antes de empezar esta temporada, entrenábamos juntos muchos días. Esto no se le desea a nadie, pero una vez que esté bien, seguro que gana confianza rápido".

Jugar sin público

"Son partidos más tácticos. No hay ruido, ahora todo es más comedido, más controlado, antes era más loco todo. Pero tener a la gente en la grada te ayuda muchísimo, te ayuda a presionar. Esperemos que vuelvan pronto".

El VAR

"Espero que no varíe mucho el arbitraje. Ahora al final hay muchas cámaras. Está el VAR. El arbitraje siempre tiene que ir a mejor. El VAR es una herramienta para hacer justicia, aunque sí que hay cosas grises que se pueden mejorar".

La BAH

"Eso es cosa del míster. A mí claro que me gustaría ser titular, claro que sí. Yo me veo bien, incluso mejor que el verano antes de lesionarme".

Asensio y Benzema

Presión

"Siempre he notado la presión, que la gente espera mucho de mí. Pero quiero devolver esa ilusión con muchos títulos para el Real Madrid".

Messi quiso irse

"Sinceramente... Me da igual, la verdad. Si se ha quedado, pues mejor para el Barcelona y los Clásicos también tendrán más alcance. Jugar contra los mejores me gusta".

Palabras de Luis Enrique

"Antes de un partido oficial importante es normal que no le siente bien la pregunta, porque no le gusta hablar de gente que no está en la convocatoria. Me llevo muy bien con él, es muy gracioso".

Relación con Rafa Nadal

"Una relación buena. Yo a Rafa le conocí hace seis o siete años en el Godó. Fui a verle y le conocí. La historia es esa, que me vio en el Mallorca y llamó a Florentino Pérez para decirle que 'había un chaval buenecillo', pero en persona no le conocí hasta el Godó".

Roland Garros

"Le he enviado un mensaje, sí".

