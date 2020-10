Pogba se postula para fichar gratis por el Real Madrid

"Es un sueño para mí y por qué no algún día". Con esas palabras Pogba ha vuelto a ofrecerse al Real Madrid. No es la primera vez, ya que hace año y medio, en marzo de 2019, también desde la sala de prensa de la selección francesa, decía esto en referencia al club blanco: "Es un sueño para todo niño, para todo jugador de fútbol". Casi las mismas palabras que las que dijo ayer.

Y es que Pogba lo puede decir más alto pero no más claro. A lo largo de su carrera, ha tenido varias oportunidades de fichar por el Real Madrid pero por unas cosas o por otras nunca se ha dado. La última vez que el club blanco lo intentó en serio fue en verano de 2019, pero el United se emperró en retenerlo y no le dejó salir. Luego le abrió las puertas, pero la crisis y el cambio de opinión del club descartaron una nueva intentona durante el mercado de fichajes que cerró a comienzos de semana.

Pogba no se rinde y apunta a verano de 2021. Entonces tendrá 28 años y por delante le quedarían los mejores años de su carrera. Lo más importante es que en junio terminará su contrato con el Manchester United si no renueva antes y podrá fichar gratis por otro equipo. "Han hablado mucho pero yo no", dijo este jueves sobre su renovación. "Imagino que llegará un momento en que el club vendrá a hablar conmigo y quizá proponerme algo, o no. Por ahora no hay nada", añadió al respecto.

El centrocampista galo es consciente de que todavía podría pasar el tren del Real Madrid y Zidane, su gran ídolo, por última vez y ha querido comprar billete sin saber si volverá a pasar por su estación. En menos de tres meses podría comenzar a negociar con el club blanco su fichaje en verano y ha querido, con sus palabras, mandar un mensaje a la entidad de Chamartín de 'aquí estoy'.

Camavinga, el elegido

El Real Madrid no piensa en Pogba, al menos por el momento. El objetivo para este último verano era fichar a su compatriota Eduardo Camavinga, nueve años menor. La joven estrella del Rennes, que ha dejado ya su huella en sus primeros partidos con la selección absoluta gala, es la prioridad blanca para el centro del campo. El inicio de la pandemia descartó su fichaje, pero se trabaja desde hace tiempo para traerle en 2021.

Camavinga, con Francia Reuters

Camavinga está por delante de Pogba para el próximo verano. Zidane, que siempre impulsó el fichaje de la figura del United, también está enamorado de Camavinga. La oportunidad para Paul estaría en que para el próximo verano todavía no se hubiera superado la crisis del coronavirus o sus efectos impidieran aún hacer una fuerte inversión en el mercado de fichajes.

Con Camavinga superando de largo los 50 millones de euros de precio, el fichaje de Pogba a coste cero sería una gran alternativa dentro de unos meses. Modric llegará a verano con 36 años, también terminando contrato si no renueva y el Real Madrid quiere reforzar su centro del campo. Fichar gratis a una estrella como Pogba podría ser una ganga irrechazable para un Madrid todavía afectado por la crisis que este verano ya le ha impedido fichar en el mercado.

Hay muchas variables que, aún así, podrían complicar la llegada de Pogba en ese supuesto. Como su salario, de los más altos de la Premier League, o su agente Mino Raiola, con el que es difícil de esperar un fichaje a coste cero sin primas de fichaje para el jugador y para él. Pogba tiene un sueño, pero sigue siendo difícil de cumplir.

