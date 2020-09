La guinda del Real Madrid al mercado de fichajes de las 16 salidas

El Real Madrid no es ajeno al final del presente mercado de fichajes. A pocos días para que se eche el cierre, el club blanco espera poner la guinda al suyo que, sin duda, ha sido uno de los más particulares de toda Europa. No se esperan sorpresas en el ámbito de altas y sí alguna salida pero, como ha dicho Zinedine Zidane en alguna ocasión en los últimos días, "hasta el 4 de octubre puede pasar de todo".

El del Madrid ha sido un mercado de ventas sin fichajes en el que todavía falta por rematar la 'operación salida' más rentable blanca. No porque sea la cifra más alta de ingresos conseguida (que no lo es) sino porque nunca antes se había visto una diferencia entre gastos e ingresos tan positiva como la del equipo merengue este verano. Una crisis no se puede afrontar con medias tintas.

Las operaciones que ha ido realizando el Real Madrid han ido llenando las arcas que tanto sufrieron (y todavía sufren) por los efectos de la crisis del coronavirus. El dinero perdido por las taquillas, desde marzo a cero, y otros ingresos que han desaparecido como el de las lucrativas giras de verano. Las ventas han tenido un papel crucial en las cuentas blancas este año que, por cierto, acaban con superávit.

Las 16 salidas del Real Madrid

En total, van 16 salidas contando las de los canteranos que han dejado dinero y sin hacerlo con aquellos jugadores de La Fábrica que se van cedidos. La más cara ha sido la de Achraf Hakimi al Inter de Milán a cambio de 40 millones de euros, seguida de la de Sergio Reguilón al Tottenham por otros 30 'kilos'. Los dos salieron de la cantera y los dos jugaron el año pasado cedidos, dejando ahora 70 millones en las arcas blancas.

El Madrid ha dado salida este verano a otros más que estuvieron a préstamo el curso pasado: Óscar Rodríguez (13,5), Javi Sánchez (3), Jorge de Frutos (2,5), Dani Gómez (2,5) y Alberto Soro (2,5). Además, se volvió a ceder a Take Kubo, esta vez al Villarreal, a cambio de 2,5 millones de euros. Como el japonés, los otros jóvenes que se van cedidos Brahim, Vallejo y Reinier. Se va libre Luca Zidane y se han vendido a los canteranos Miguel Baeza (2,5) y Javi Hernández (500.000).

Por último, están las salidas de Gareth Bale y James Rodríguez. Con ellos, sobre todo, se ahorra un dineral en sus salarios, de los más altos de la plantilla: 12 netos el galés y en torno a 8 el colombiano. El Madrid se ahorra un buen dinero con la salida de ambos, siendo la Bale, en teoría, por un año y la de James ya definitiva.

Mayoral, Jovic, Mariano... y Nacho

El Real Madrid trabaja ahora en sus movimientos pendientes que pongan el broche al 'verano'. En primer lugar, busca con la Roma una buena salida para Borja Mayoral sin haber llegado todavía a un acuerdo. Siguen las negociaciones, pero la oferta giallorossa no es suficiente en lo económico. Ahora mismo, el conjunto italiano pondría sobre la mesa 2-3 millones por la cesión del jugador y una opción de compra de 9 'kilos' más. Mayoral renovaría antes con el Real Madrid su contrato que acaba en 2021.

La salida de Mayoral también depende de lo que ocurra con un Luka Jovic con el que no hay que descartar nada. Las palabras y los gestos de Zidane indican que el serbio no saldrá, pero no hay que fiarse en medio de los rumores y tras el tímido partido de Jovic contra el Betis este pasado fin de semana.

El Madrid podría hacer más caja con dos salidas que no están ni mucho menos aseguradas. Son las de Nacho Fernández y Mariano. Al central le han llegado varias propuestas de la Serie A y el Real Madrid le dejará decidir. Su sustituto sería alguien de la cantera. Con Mariano se espera un milagro en forma de interés exprés para así dar salida al único de los descartes de Zidane que queda en el equipo.

