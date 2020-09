La autoexigencia de Sergio Ramos en el Real Madrid: "No se puede vivir del pasado"

Sergio Ramos repite un año más como gran capitán del Real Madrid. El de Camas aumenta su peso en el equipo a medida que pasa el tiempo y ha demostrado con creces el porqué del respeto que tiene entre los jugadores merengues. El central afronta una nueva temporada para hacer historia y así se lo ha trasladado a los medios oficiales del club.

El capitán blanco ha querido recordar en Realmadrid TV que afrontan "un año nuevo" después de haber sido "campeones de la Supercopa y de La Liga". Y es que estos dos títulos, tras el pinchazo en Champions League contra el City, quedaron algo olvidados para muchos. Por ello, desde la entidad capitalina se ha querido remarcar en todo momento que son el único club de los tres grandes de la competición que no ha terminado con más manos vacías.

Estos dos títulos, sin embargo, no son suficientes. Sergio Ramos y sus compañeros del Real Madrid quieren más. No están conformes y saben que "en el fútbol no se puede vivir del pasado". Es esa la razón por la que durante estas últimas semanas se han involucrado en duras sesiones de entrenamiento para comenzar el año liguero de la mejor manera. Su regreso tras el confinamiento les permitió llevarse el título y en la 2020/2021 no puede ser diferente.

Sergio Ramos tocando el balón durante un entrenamiento junto a Modric y Kroos

La plantilla merengue ha "hecho una temporada dura, intensa a pesar de la situación", donde han "tenido tiempo para entrenar en Valdebebas". En el caso de Sergio Ramos se suma su presencia con la Selección, lo que le permitió reunirse con más jugadores e incluso jugar un partido oficial ante Alemania y Ucrania. Máxima exigencia para entrar cuanto antes en dinámica de competición.

Evitando cualquier contratiempo físico, Sergio Ramos ha reconocido que todos hicieron "un trabajo preventivo para llegar de la mejor manera al comienzo de temporada". Las lesiones, gran lastre en temporadas tan atípicas como esta, es una de las grandes preocupaciones.

Contento en el Madrid

Respecto al futuro del Real Madrid, Sergio Ramos ha destacado que en el club siempre se "aspira a todos los títulos". "Vamos a intentar empezar de la mejor manera para mandar un mensaje al mundo de lo que queremos hacer este año", ha indicado.

Él, personalmente, se encuentra "muy bien" y "contento" en el club. Ya hace unos meses Florentino Pérez le tendió la mano para una renovación. "Sergio estará aquí toda la vida. No sin prisa, no porque se hable de eso va a cambiar la historia. Tranquilidad todo el mundo. Él ha sido algo más que un capitán", indicó el presidente del Real Madrid.

Las semanas previas al inicio del curso han tenido una misma rutina: "He trabajado duro en verano, el fútbol es eso". Sus claves, la "preparación, alimentación y descanso". "Afortunadamente estoy muy feliz aquí, con ganas de que empiecen las competiciones". Y los objetivos, en el Real Madrid, no son otros que "aspirar a todos los títulos" porque, aunque "en el fútbol hay que ir despacio, paso a paso y tranquilo", el Real Madrid "aspira a todo y para eso hay que empezar de buena manera, con buena intensidad y ritmo".

[Más información - El 2021 de Sergio Ramos: el reto de los éxitos con el Real Madrid y la Selección]