Lucas Vázquez, con una sobrecarga, nueva ausencia en el entreno del Real Madrid

El Real Madrid sigue acumulando bajas en esta pretemporada a pocos días de que vuelva la competición a La Liga. El conjunto blanco no ha arrancado de la mejor manera los entrenamientos y el parón de selecciones tampoco ha ayudado, ya que algunos jugadores como Bale o Asensio han llegado tocados. La última baja de Zidane es Lucas Vázquez.

El técnico francés sigue acumulando jugadores que no están al 100% y que han terminado copando las instalaciones de gimnasio del Real Madrid. En el día de hoy, no se ejercitaron en el exterior jugadores com Bale, Reguilón, Hazard, Asenio y Lucas Vázquez, una lista de bajas considerable.

El extremo galés regresó de la convocatoria de su selección con un golpe en la rodilla y ya se ha ejercitado dos días consecutivos en el interior de las instalaciones de la ciudad deportiva del Real Madrid. Algo parecido le sucedió a Marco Asensio, que no pudo disputar ni un solo minuto con la selección española debido a un edema que se le diagnosticó en la rodilla operada tras su rotura del ligamento cruzado la pasada temporada.

Entrenamiento del Real Madrid

Sergio Reguilón, que volvió a la disciplina del equipo blanco tras su temporada de cesión en el Sevilla, sufrió un esguince de tobillo en los últimos minutos del partido entre España y Ucrania. El jugador no pudo terminar el choque y fue rápidamente al hospital para someterse a una serie de pruebas que diagnosticaron la lesión y que descartaron una afectación mayor.

La situación de Eden Hazard es más complicada. El futbolista belga estuvo concentrado con su selección y a pesar de estar recuperado de su lesión de tobillo, todavía no está en plenas condiciones para afrontar la exigencia que requieren partidos del máximo nivel, por lo que realizará una pretemporada especial que de momento se está desarrollando en el interior de las instalaciones.

El último en unirse a este parte de bajas ha sido Lucas Vázquez. El extremo gallego no se ha ejercitado con el resto de sus compañeros debido a una sobrecarga, por lo que se ha entrenado en el gimnasio a la espera de poder unirse al grupo en breve para continuar a ritmo normal con la pretemporada.

El otro jugador que permanece tocado es Isco Alarcón. El malagueño sufrió un esguince de tobillo que le tendría alejado del grupo en torno a 10 días, pero el de Arroyo de la Miel sí se ha ejercitado hoy sobre el césped, aunque lo ha hecho en solitario para intentar llegar a punto al inicio de la competición.

Isco Alarcón se ejercita en solitario

Así fue el entrenamiento del día

Por su parte, el resto del equipo se entrenó de manera conjunta por primera vez tras el parón por selecciones. La plantilla tuvo ayer el día libre, mientras que los internaciones se ejercitaron por primera vez tras su vuelta. En el día de hoy han compartido sesión con gran protagonismo del balón.

El entrenamiento comenzó con ejercicios de prevención, elasticidad y fuerza, pero siempre con presencia del balón. A continuación, realizaron largas series de presión, control y precisión mientras los porteros se ejercitaron por separado con ejercicios específicos. Más tarde realizaron trabajo táctico y partidos en espacios reducidos, y concluyeron la sesión con centros al área y disparos a puerta.

[Más información: El Real Madrid tiene muy avanzado el fichaje de Camavinga: "Ya se ha creado un vínculo"]