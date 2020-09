El mensaje de Mariano en medio de los rumores sobre su continuidad en el Real Madrid

De estar cerca de abandonar el Real Madrid para jugar en el Benfica la próxima temporada, a un futuro en duda en el que incluso cabe la posibilidad de que acabe formando parte de la plantilla del conjunto blanco en la 2020/2021. Mariano Díaz se sigue machando para estar listo para el inicio del curso y también dejando mensajes de motivación en sus redes sociales.

"No piensen en el inicio de la carrera sino en el final", escribió el delantero hispano-dominicano en su perfil de Instagram junto a una fotografía en la que se le puede ver ejercitándose en la Ciudad Real Madrid.

El futbolista ha venido trabajando en solitario a lo largo de la última semana, aunque en el entrenamiento con el que el equipo cerro la primera semana de septiembre, ya completó la parte física junto al resto de sus compañeros.

Ver esta publicación en Instagram No pienses en el inicio de la carrera sino en el final. Una publicación compartida de Mariano Díaz (@marianodiazmejia) el 6 Sep, 2020 a las 6:43 PDT

Este no es el primer mensaje de este tipo que manda Mariano en los últimos días. Sin la opción del Benfica, incluso podría continuar en el Real Madrid un año más. El pasado curso ya no tuvo las cosas fáciles y es que hasta entrado el 2020 no había disputado ni un solo minuto.

Después llegó incluso a marcar en El Clásico del Santiago Bernabéu -cerró el marcador con el segundo y definitivo tanto para la victoria por 2-0 después de que abriese la lata Vinicius-, aunque tras el reinicio volvió a pasar a un segundo plano. Pero lejos de bajar los brazos, el canterano entrena duro para convencer al Madrid y a Zidane.

Antes del regreso a los entrenamientos en Valdebebas, Mariano ya publicó un vídeo en el que se le podía ver machacándose en el gimnasio. "Si mi mente puede concebirlo, y mi corazón puede creerlo, entonces puedo lograrlo", apuntó Mariano Díaz en su perfil de la citada red social.

Mariano, última palabra

Cuando Real Madrid y Benfica habían llegado a un acuerdo por el delantero, entró en juego el representante del futbolista para asegurar en O Jogo que la decisión sobre su futuro era cosa del propio Mariano. "La última palabra será de Mariano Díaz", afirmó entonces David Aranda. Finalmente, el jugador no cambiará Madrid por Lisboa, al menos de momento.

