El Real Madrid pone un ojo en la Champions: de Upamecano a Mbappé

Ahora sí. Solo quedan tres partidos para conocer al equipo que sustituirá en el trono europeo al Liverpool. Comienzan las semifinales de la Champions League y lo hace con un gran cambio respecto a años anteriores: ni equipos españoles ni ingleses y tampoco italianos. Alemania y Francia copan las plazas de los semifinalistas y en los clubes que continúan adelante en la máxima competición continental hay varios jugadores que están en la agenda que maneja el Real Madrid para el futuro.

La primera de las semifinales la disputan este martes 18 de agosto el Leipzig y el PSG. El favorito para alcanzar la final de Lisboa es el conjunto que dirige Thomas Tuchel, el cual tiene por estrella, por bandera, al delantero francés Kylian Mbappé. El futbolista es el grana deseado por el Real Madrid. Esto no es ningún secreto, igual que tampoco lo es que en la casa blanca no se hará ningún gran fichaje este verano.

La crisis del coronavirus también ha golpeado a la industria del fútbol. Desde el Santiago Bernabéu se quiere dar ejemplo a la sociedad y no derrochar es el primer paso. Jugadores como Lunin u Odegaard ya se ha confirmado que regresan a la disciplina merengue. Futbolistas cedidos y que todavía no han tocado techo, pero que además llegan a coste cero para reforzar el plantel.

El propio Florentino Pérez confirmó tras la consecución de la Liga 34ª que no habría grandes fichajes y que incluso Mbappé "puede esperar". Una declaración que no hace otra cosa que confirmar que Kylian gusta y mucho en el Real Madrid. Que interesa, por supuesto, pero que no será hasta el verano de 2021 o como mucho en el de 2022 cuando será viable su incorporación.

Kylian Mbappé, en la final de la Copa de Francia 2020 EFE

El futbolista acaba contrato en junio de 2022 con el Paris Saint-Germain. En muchas ocasiones ha asegurado que quiere ganar la Champions League con el conjunto galo para poder irse tranquilo más adelante. Para evitar que esto suceda, delante de Mbappé, Neymar y compañía está el Leipzig de Dayot Upamecano. Si el delantero francés es el objetivo número, el central se ha convertido en uno de los jugadores que más interesa para reforzar la zaga.

Parte de 'culpa' de que el Leipzig se haya convertido en la gran sorpresa de la temporada en la máxima competición continental la tiene un Upamecano que ha llamado la atención de los mejores equipos del Viejo Continente. También Timo Werner, pero el delantero ya no forma parte del conjunto germano y es que en junio se convirtió en nuevo futbolista del Chelsea.

Upamecano contra Marcos Llorente EFE

Volviendo a Upamecano, el central es todo lo que se puede desear para un defensa en el fútbol actual. Muy físico, muy potente, muy rápido y también muy técnico. El nuevo orden comienza a establecerse y con él llegan futbolistas como este. En el Real Madrid tienen un ojo en el mercado de defensas centrales y es que aunque a Sergio Ramos le queda cuerda para unos años más, no hay que olvidar que tiene ya 34.

Las perlas del Lyon

En la otra semifinal se ven las caras el Olympique de Lyon y el Bayern Múnich. Los franceses ya dieron la campanada eliminando a la Juventus de Cristiano Ronaldo y Paulo Dybala, pero es que después en cuartos apearon de la competición europea al Manchester City de Pep Guardiola, que venía de ganar al Real Madrid en la ronda de octavos de final.

En el Lyon también hay dos nombres propios que están en la lista: Aouar y Cherki. Dos futbolistas a los que el club de Concha Espina va a seguir la pista de cerca. No hay que olvidar que 2020 es año de ahorro, de austeridad ante la crisis, ante la pandemia. Son dos jugadores que se unen a la lista de futuribles. Nombres que gustan, pero que tienen que seguir demostrando un buen nivel el curso que viene.

Houssem Aouar, celebrando con el Lyon Reuters

En especial es Aouar el que ha ido subiendo enteros en las últimas semanas. Zidane tiene un ojo puesto en el fútbol francés, el cual sigue de cerca. Ante el Bayern tanto él como Cherki tendrán una oportunidad de oro para lucirse. Precisamente fue en el conjunto bávaro en el que hay otros dos jugadores que en su día estuvieron cerca del Santiago Bernabéu, pero que finalmente nunca llegaron: Lewandowski y Alaba.

