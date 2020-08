El 'plan central' del Real Madrid: el futuro de Sergio Ramos y los elegidos de Zidane

El Real Madrid afronta un mercado de fichajes sin grandes motivaciones para reforzar su equipo a cambio de millones. La situación no es propicia para ello y se confía en lo que tiene el equipo con el crecimiento de los más jóvenes y el regreso de alguno de los cedidos. Eso no quiere decir que en el club blanco no tengan señaladas las zonas en las que debe reforzarse sino este verano el siguiente.

Es el caso del centro de la defensa. Una parte del campo que está bien afianzada con Sergio Ramos y Raphael Varane como titulares desde hace años, pero en la que preocupa lo que pueda venir con la retirada del camero, que con 34 años ya ha entrado en la recta final de su carrera deportiva. Todavía está a gran nivel, de ahí que no se vea como una urgencia fichar este verano, y lo primero será su renovación.

Ramos termina contrato en 2021. Su renovación está encaminada y cuando las partes han hablado, incluido el propio jugador, siempre se ha dejado claro que no habrá problemas para llegar a un acuerdo. Podría firmar por otro año más e incluso dos, hasta 2023, visto cómo cambia el equipo cuando él está o no sobre el campo. La eliminación en Champions League contra el Manchester City es el mayor reflejo.

Sergio Ramos, en la grada del Etihad Stadium, animando a sus compañeros REUTERS

"Vamos a llegar a un entendimiento. Nunca he exigido ni dos ni tres ni cuatro años. Si el club quiere que siga, aquí seguiré", dijo Sergio Ramos tras la conquista de La Liga sobre su futuro. Sus seis goles tras el parón por la pandemia fueron fundamentales para la consecución del título. Sin él, además, el Madrid baja el nivel en Champions siendo dos años consecutivos (Ajax y City) en los que cae eliminado sin jugar Ramos.

La temporada que viene, salvo sorpresa en caso de que las ventas salgan bien y se ponga a tiro algún fichaje, la terna de centrales será la misma que la de esta temporada: Sergio Ramos, Varane, Militao y Nacho. Este último parece ser el señalado para salir en un futuro próximo y dejar hueco a un futbolista que llegará con el cartel de ser el heredero de Ramos. A Militao, que en su primer año ha tenido altibajos, también se le examinará la próxima temporada.

Los elegidos de Zidane

En la agenda del Real Madrid ya hay apuntados varios nombres que el mismo Zidane ha dado. Es el caso de Dayot Upamecano (RB Leipzig, 21 años), Jules Koundé (Sevilla, 21) y Benoît Badiashile (Mónaco, 19). Son jugadores jóvenes lejos de la categoría de Ramos o Van Dijk, otro de los mejores centrales del mundo pero fuera de mercado, que de llegar al Madrid vivirían un proceso similar al de Ramos o Varane, que aterrizaron en el club blanco al comienzo de sus carreras deportivas.

El verano de 2021 será clave para preparar el relevo de Sergio Ramos. El capitán seguirá de blanco y se podrá asumir el fichaje de un futbolista joven que aprenderá del camero hasta que recoja su testigo. También se espera un paso adelante de Varane, que deberá ganar en autoridad aunque se le sigue viendo como uno de los mejores en su puesto pese a sus pifias de Mánchester.

La crisis y el hecho de que no sea de imperiosa necesidad fichar un central este verano también dará tiempo al Real Madrid para estudiar de cerca a los posibles sucesores de Sergio Ramos. Todo un año para seleccionar sin prisas y sin forzar al jugador que el día de mañana pueda recoger un testigo que será muy pesado. Por algo Ramos es uno de los jugadores más importantes de la historia del Real Madrid.