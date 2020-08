Varane contesta a Guardiola: "No me gustan las comparaciones, Benzema es excepcional"

El Real Madrid se juega el ser o no ser en la Champions League. Este viernes se juega el partido de vuelta de los octavos de final entre el conjunto blanco y el Manchester City en el Etihad Stadium. En la previa, Raphaël Varane ha comparecido ante los medios de comunicación en representación del vestuario merengue.

Experiencia en Champions

"Tengo experiencia en esta competición, sabemos lo difícil que es ganarla. Nos enfrentamos a un rival que juega muy bien al fútbol, pero nosotros tenemos que marcar con nuestro equilibrio y ser muy ofensivos. Estos partidos se deciden por detalles, en las dos áreas. Hay que tener mucha intensidad y mucha concentración".

¿Mejor que en marzo?

"Estamos bien. Hemos hecho una racha muy buena para ganar La Liga. Hemos trabajado muy bien físicamente todos. La preparación ha sido un poco más rara, pero hemos tenido días de más, como si fuera una final. Lo hemos hecho como siempre, con mucha preparación y atención. Llegamos con confianza por los últimos resultados, hay diferencias a que si se hubiera jugado en marzo. Esperamos estar bien preparados para ganar mañana".

Ausencia de Sergio Ramos

"Sergio es un jugador importantísimo para nosotros, pero sabemos que somos un grupo y todos tenemos nuestro papel. Yo, por ejemplo, ayudo a mis compañeros siempre, soy un jugador al que le gusta dar la cobertura. También hablo mucho con ellos en el vestuario de la táctica. Somos un vestuario fuerte. Sabemos que Sergio es importante en el grupo, pero también que todos tenemos que hacer un buen partido para clasificarnos".

Raphaël Varane, en rueda de prensa

Guardiola y la comparación Messi - Benzema

"Siempre es difícil hacer comparaciones. Nosotros estamos encantados con Karim, tiene una calidad excepcional y también lo que aporta al grupo y al equipo. Él tiene toda nuestra confianza, eso es lo que importa. No me gustan mucho las comparaciones. Lo importante es que tiene nuestro apoyo, el del equipo, el del entrenador y también el de la afición. Está muy bien, en un gran momento y va a ser muy importante para mañana".

Remontada

"Nosotros sabemos que es un partido difícil ante un equipo que le gusta atacar y sabe atacar. Les gusta jugar al fútbol y lo hacen bien. Tenemos un desafío y una competición como la Champions te permite jugar contra los mejores. Arrancamos con desventaja ante un rival muy bueno, pero creemos en nuestras posibilidades y siempre luchamos hasta el final. Es nuestra forma de ser. Afrontamos estos partidos con ilusión y con ganas de hacerlo bien, siempre".

De menos a más

"Después de la pretemporada necesitábamos más entrenamientos y más partidos. A lo largo de la temporada se ha visto que el equipo se ha consolidado, hemos tenido más confianza poco a poco. Yo creo que hemos mejorado en todos los aspectos. Hemos defendido muy bien. Cuando un equipo recibe pocos goles también es porque los delanteros y los centrocampistas trabajan muy bien. Eso se ha visto en La Liga. Hemos trabajado mucho en estos aspectos y con la confianza todo ha ido mejor. El resultado ante el City fue malo, pero nos ha hecho más fuertes".

¿Mejor el City que el Madrid?

"Eso es su opinión -la de Rodri-. Sabemos de nuestras cualidades y que nos enfrentamos a un equipo muy bueno. Estamos concentrados en el partido, en estar bien colocados y cuidar los detalles que pueden hacer la diferencia. Es lo que importa. Veremos lo que pasa. Vamos con la actitud de ganar y de hacer las cosas bien".

¿Qué cambió tras el parón?

"El contexto es diferente. Hemos podido descansar, hemos trabajado individualmente para volver bien y poder jugar cada tres días tras un parón muy largo. Esto creo que ha marcado la diferencia. El trabajo individual, la profesionalidad que se ha visto en los jugadores, la actitud".

¿Hemos visto ya al mejor Varane?

"Ojalá que no. Espero que lo mejor esté por delante. Siempre intento trabajar y mejorar lo que haya que mejorar en mi juego. Espero mejorar y estar a un nivel superior. Trabajo todos los días por este camino. La experiencia me ayuda y me hace mejor, pero espero que el mejor Varane llegue en el futuro".

¿Falta gol?

"Para el partido de mañana está claro, tenemos que atacar y marcar, pero también tenemos que tener equilibrio ante un rival que ataca muy bien. Nuestro gol puede llegar por muchos jugadores, tenemos jugadores de cualidades distintas y complementarias. Confíamos en todos, también tenemos los cambios, que pueden marcar la diferencia en nuestros partidos. En estos partidos hay que ser eficaces y marcar cuando tengamos la oportunidad de hacerlo".

Descanso y ausencia de afición

"El tiempo de descanso no va a influir mucho. Creo que tanto ellos como nosotros estamos acostumbrados a jugar muchos partidos y a prepararnos bien físicamente. El estadio vacío es algo diferente para los dos equipos. Jugamos la Champions y es una competición de muchas emociones. En estos partidos es importante para los dos, pero creo que no hay ventajas en estas cosas, sino adaptarse al contexto en el que estamos".

