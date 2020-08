Horario y en qué canales ver el Manchester City - Real Madrid de la Champions League

El Manchester City recibe al Real Madrid en un nuevo duelo de la Champions League. El partido dará comienzo a las 21:00 de este viernes, 7 de agosto de 2020, y podrá ser seguido a través de la televisión en los canales: Mitele Plus, Movistar Liga de Campeones UHD (M441 O115), Movistar Liga de Campeones (M50 O114), LaLiga TV Bar.

El conjunto blanco necesita la proeza de firmar en el Etihad Stadium una remontada inédita en una eliminatoria de la Champions League, tras perder la ida en el estadio Santiago Bernabéu (1-2), ante el Manchester City de Pep Guardiola que tiene la cuenta pendiente de triunfar en la competición de mayor prestigio de clubes con el club inglés.

Para la gran cita Zidane sufre la baja del gran referente. Sergio Ramos no estará tras ser expulsado en la ida y el que debía de ser el líder del proyecto, Eden Hazard, apunta a la suplencia al no tener buenas sensaciones en su tobillo operado. El técnico francés dejó en cada a Gareth Bale y James Rodríguez, en los que ya no confía y quiere fuera del club, y Mariano Díaz completa las ausencias tras sufrir coronavirus.

Las dudas a despejar por Zidane para su once radican en el lateral izquierdo, con el pulso Ferland Mendy y Marcelo, en el centro del campo entre Luka Modric, Fede Valverde o incluso Isco si mete cuatro centrocampistas, y definir el ataque en el que solo hay un jugador con la titularidad asegurada y al que se agarra el madridismo en busca del triunfo, Karim Benzema. El buen final de curso de Marco Asensio y Vinicius les hacen tener más posibilidades.

La exhibición de Kevin De Bruyne dejó casi rota la eliminatoria y los Sky Blues intentarán darle el último mazazo antes de coger el camino a cuartos. No estará Sergio Agüero, el mejor delantero del equipo, lesionado aún de la rodilla, pero el City contará con el siempre cumplidor Gabriel Jesús en punta y sobre todo con los puñales por las bandas, Raheem Sterling y Bernardo Silva.

Su velocidad a la contra, para penalizar el presunto dominio del Madrid en la búsqueda del gol, es una de las mayores armas de los de Pep Guardiola. En el medio no faltará Rodri Hernández, De Bruyne e Ilkay Gündogan, con las opciones de David Silva y Fernandinho también, mientras que las dudas estarán en la defensa, donde Aymeric Laporte es indispensable, y a su lado podría estar Eric García, la gran apuesta de Guardiola este año.

Manchester City - Real Madrid, partido de la Champions League

