El Manchester United contacta con Badiashile tras los rumores sobre el Real Madrid

El nombre del Real Madrid pone nervioso a cualquiera. Tanto en lo que respecta a lo que sucede en el terreno de juego como en lo que engloba toda negociación por un fichaje. No es la primera vez que un rumor sobre la entidad merengue hace espabilar a otro club. Y, en esta ocasión, el que ha recibido la voz de alarma es el Manchester United.

Los red devils se han interesado por Badiashile, defensa central del Mónaco que ha provocado cierto revuelo entre los equipos europeos por su potencial y proyección de cara a las próximas temporadas. Todo un diamante que pulir y que, por su precio, se convierte en una gran inversión.

El jugador de apenas 19 años cuenta con varias ofertas sobre la mesa. Sin embargo, toda la atención se la llevan dos nombres que han sido relacionados con el jugador. Real Madrid y Manchester United son las dos entidades con más fuerza y que han sonado en estas últimas semanas.

Pese a ello, ninguno había movido ficha hasta que el United se ha sentido presionado por los rumores sobre el Real Madrid. Los 30 'kilos' que se piden aún no han sido ofrecidos. Sin embargo, según desvela TF1, el Manchester ya está en negociaciones directas con el club francés.

La entidad de Old Trafford, ante la oferta enviada por el Leverkusen y las noticias que sitúan al Real Madrid tras Badiashile, se ha visto empujada a comenzar una conversación directa con el club propietario del jugador. Todos coinciden en que es uno de los nombres a tener en cuenta para el futuro y, ante un verano de dificultades económicas, 30 millones de euros es una cifra asequible.

Badiashile, considerado el nuevo Raphael Varane, ha disputado un total de 20 partidos durante toda la temporada. 16 de ellos en la Ligue 1, que cabe recordar suspendió su actividad de forma definitiva por culpa del coronavirus y con solo 28 partidos disputados. En algo más de un año ha conseguido multiplicar su valor de mercado desde los casi 10 millones de euros hasta los 20, según el portal especializado Transfermarkt.

El Madrid, sin locuras

El club merengue ha tomado una posición para este mercado de fichajes. No habrá locuras, ni desembolsos astronómicos en tema de fichajes. Es una decisión tomada después de los esfuerzos económicos que ha hecho la plantilla, rebajándose el sueldo y asumiendo la difícil situación que se va a vivir estos meses por culpa del coronavirus.

Sin embargo, que no se pretenda realizar ningún fichaje estrella como el de Mbappé es diferente a que no se vayan a realizar algunas incorporaciones. Uno de los nombres es el de este central, con proyección futura, y cuya cifra de traspaso no supera los 30 millones de euros. Una cantidad asumible para cualquiera de los grandes.

Otra de las posiciones que se analiza para mejorar es la del centro del campo. Los cedidos Ceballos y Odegaard apuntan a mantenerse fuera de Madrid un año más para no cortar su evolución y en el Real Madrid ya sondean el mercado para cuando haya finalizado el curso no perder tiempo.

