El Real Madrid sigue de cerca la pista de Koundé

Jules Koundé llegó al Sánchez Pizjuán hace apenas un año y desde entonces se erigió como un jugador muy importante dentro de los planes de Julen Lopetegui. Tanto es así que ha participado en 29 de los 38 partidos de La Liga, además de disputar otros cinco encuentros de la Europa League con el Sevilla y dos más de la Copa del Rey para una suma total de 2.892 minutos en la temporada 2019/2020.

La gran temporada del central no ha pasado desapercibida ni en España ni fuera de nuestras fronteras, aunque es el interés de un equipo de La Liga el que ha acaparado la atención ahora y es que ESPN revela que el Real Madrid sigue muy de cerca la pista de Koundé.

De hecho, el citado medio va un paso más allá y asegura que el defensa francés ya estuvo en la agenda de Zinedine Zidane el pasado verano, aunque finalmente contó con Militao y con Nacho para completar el póquer de centrales que lideran Varane y Sergio Ramos, innegociables para el técnico galo.

Koundé y Julen Lopetegui, durante un partido del Sevilla sevillafc.es

Tanto como Varane y Ramos son indiscutibles en los onces de gala del Real Madrid, pero Zidane quiere manejar otras opciones para el futuro de su equipo y es ahí donde sobresale el nombre de Koundé, quien el próximo mes de noviembre cumple 22 años y mide 1,84.

El guion del conjunto merengue es que Vallejo abandone su disciplina antes del inicio de la próxima campaña. El central maño no acabó de cuajar y parece haber encontrado su sitio en el Granada. Por otra parte, el futuro de Nacho es una incógnita y es que en años anteriores ya despertó el interés de importantes clubes italianos.

Dependiendo de lo que suceda con Nacho Fernández entrará en juego la baza de Jules Koundé, quien antes de aterrizar en Sevilla había militado en las filas del Girondins de Burdeos. Es ya en el Pizjuán donde ha formado una de las parejas más envidiadas del Viejo Continente junto a Diego Carlos.

Más pretendientes

No solo el Real Madrid se ha fijado en el central galo. Si Zidane valora su inteligencia táctica y su gran poder de posicionamiento y colocación, así como la velocidad, algo en lo que ya destaca otro de los favoritos de Zizou, Varane, otros clubes de Europa también han posado su mirada en este defensa joven y con mucha proyección a partes iguales.

El Sevilla cuenta con la baza de que este mercado de fichajes atípico no se esperan importantes movimientos. La crisis del coronavirus también ha golpeado al mundo del fútbol y a las finanzas de hasta los más poderosos. El Real Madrid no es una excepción y el propio Florentino Pérez ya declaró tras la conquista de La Liga que no habrá grandes fichajes y que incluso Kylian Mbappé deberá esperar.

El precio de salida de Koundé podría oscilar en los 35 millones de euros, pero este montante no hace otra cosa que subir. Además, no entra en juego el poder jugar con la finalización de su contrato ya que el verano pasado el central firmó con la entidad hispalense hasta junio de 2024.

