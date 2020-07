De Óscar Rodríguez a James: el Real Madrid busca más de 100 millones en el mercado

Es 26 de julio y parece mentira pero el mercado de traspasos no ha comenzado oficialmente. El coronavirus ha traído consigo una situación insólita en la que no se podrán mover piezas de forma definitiva en España hasta el 4 de agosto, aunque la acción en las oficinas de los equipos no ha parado. En el caso del Real Madrid, desde la consecución de La Liga los jugadores se están tomando una semana de vacaciones y el próximo martes volverán a la acción.

La dirección deportiva, de momento, no ha podido gozar de ese período de esparcimiento, o al menos no al mismo nivel que la plantilla. Hay muchas operaciones que cerrar y, aunque no llame tanto a la opinión pública, hay mucho dinero que ingresar. El club anunció un verano centrado en las ventas y en eso trabajan desde que finalizó el campeonato nacional.

Más de 100 millones de euros es la cantidad que está en juego en este período estival extraordinario. Los equipos no disponen de tanto dinero para hacer operaciones por lo que los ingresos, en un principio, se esperaban mayores. La dirección deportiva se conforma con superar la centena con una serie de traspasos que servirán para aligerar la plantilla y, en la mayor parte de los casos, no frenar la progresión de jóvenes promesas que contarán en sus nuevos contratos con situaciones favorables para regresar.

Achraf Hakimi, en un entrenamiento del Borussia Dortmund EFE

A los 45 millones que ya ha recibido el Real Madrid antes de que comience de forma oficial el mercado de traspasos con las ventas de Achraf Hakimi y Javi Sánchez, los blancos esperan sumar con jugadores reconocidos y no tan protagonistas una suma de dinero que supere los 100 millones de euros. El lateral, de hecho, será la mayor venta prevista este verano y, aún así, cuenta con ese derecho de tanteo preferencial que permitiría a los merengues poder igualar cualquier oferta que le hagan al Inter por él. Lo mismo sucede con el jugador del Real Valladolid.

Los nombres del mercado

James Rodríguez, Óscar Rodríguez y Sergio Reguilón podrían ser las siguientes ventas más grandes, siempre rondando los 20 millones de euros. En un mercado gravemente afectado por el Covid-19, estas cifras serán habituales. Aunque se han visto grandes ventas en Alemania e Inglaterra, así como el pago definitivo por Mauro Icardi del PSG al Inter, lo normal serán estos traspasos no tan llamativos después de lo vivido los últimos años.

A estos habría que sumarles algo más de 10 millones por miembros del equipo como una posible salida de Mariano, la de Borja Mayoral a Italia y una posible compra de Jesús Vallejo por parte del Granada. Todo dependerá de si alguien puede convencer deportivamente al primero de que la mejor solución a su situación es jugar. Los otros dos parecen más convencidos de que, para convencer al madridismo, tienen que dar un salto de nivel fuera. El rendimiento del segundo en el tramo final de La Liga ha demostrado que está para retos más grandes.

No hay que olvidar que hay piezas del Castilla que cotizan alto hasta en Primera División como Jorge De Frutos, Franchu Feullasier y Dani Gómez que también sumarían a esa famosa caja que se espera que empiece a tener su razón de ser el próximo verano. Estos mirlos podrían emprender vuelo de forma definitiva para demostrar que pueden tener hueco en el futuro de los blancos.

Qué pasa con el dinero

Es una temporada difícil para todos los equipos por culpa de la pandemia. La realidad que ha traído consigo el coronavirus es una situación económica deteriorada y muchos han tenido que dar un vuelco a sus planes. No es el caso del Real Madrid, que tampoco ha visto sus cuentas increíblemente afectadas, pero aún así no ha podido eludir el golpe.

El planteamiento, en cualquier caso, era el de afrontar de forma más relajada este período de traspasos y, la próxima campaña, poner toda la carne en el asador con un nombre en la cabeza de todos: Kylian Mbappé. El verano de 2021 será el mejor momento para afrontar su contratación siempre que no renueve, por lo que todo lo que se recaude en este mercado estival será positivo para tener más líquido a la hora de ir a París a por la gran estrella mundial.

