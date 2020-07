Asensio se pasa al 'método Llorente': a tope para la Champions League

En el Real Madrid disfrutan de unos días de descanso tras el final de Liga y Marco Asensio parece que los está aprovechando para seguir con su puesta a punto. Y tiene un compañero de trabajo muy especial: Marcos Llorente. Ambos aparecieron este martes en las redes sociales entrenando juntos y presumiendo de músculos. Rivales en Madrid y Atlético, queda claro que a ambos les sigue uniendo una buena amistad.

Asensio no ha levantado el pie del acelerador desde que regresara de su grave lesión tras el parón por la pandemia del coronavirus. No solo dentro del terreno de juego, donde pudo celebrar hasta tres goles de su cosecha en lo que jugó, sino también fuera de él. Porque Marco no ha dejado de trabajar pese a estar recuperado de su lesión y eso explica que luzca un físico tan imponente a sus 24 años.

Once meses de lesión y Asensio ha reaparecido en un gran estado de forma que sigue manteniendo con los ojos puestos en la Champions League y la próxima temporada. Se ha buscado una buena pareja de entrenamiento para estos días de descanso en Valdebebas: Marcos Llorente, futbolista del Atlético de Madrid y excompañero de Asensio en el Real Madrid y las categorías inferiores de la Selección.

Ceballos posa junto a Asensio, Llorente y Vallejo

Mientras Asensio sorprendía con su regreso con el Madrid, Llorente se ha encargado de ser el futbolista revelación de la recta final de la temporada. Tras su exhibición en Anfield, su vida cambió y empezó a ganar protagonismo en el Atleti. Ha pasado de ser suplente habitual de Simeone a uno de sus pilares y partiendo desde una posición ofensiva que nunca antes se había visto en Llorente.

El estricto plan de Llorente

Llorente lleva años demostrando que sigue un estricto plan para cuidar su físico. Desde una dieta exigente dieta hasta una rutina de trabajo que le ha convertido en una 'bestia' físicamente. Parece que Asensio sigue ahora sus pasos, viendo la foto que compartió un amigo de ambos en las redes sociales y en la que se aprecia el gran estado en el que se encuentran los dos.

Uno que regresa a tope y otro que se reconvierte para ofrecer su mejor fútbol. Marco y Marcos son dos de las sensaciones del fútbol español y queda claro que su secreto está en su rutina de trabajo. Ahora se preparan juntos para el regreso de la Champions, aunque en una hipotética final entre Real Madrid y Atlético en Lisboa pasarían a ser rivales. Mientras tanto, siguen demostrando su profesionalidad fuera de las canchas.

Para recordad, al Madrid y a Asensio les queda un compromiso más en Champions que al Atleti y a Llorente. El club blanco se medirá el próximo 7 de agosto al Manchester City en la vuelta de su eliminatoria de octavos y con la obligación de remontar el 1-2 en contra de la ida si quiere estar en cuartos. Allí están ya los rojiblancos que se medirán al RB Leipzig con el objetivo de hacerse con un billete para las semifinales.

