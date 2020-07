Courtois: "Más de una me ha caído en Cataluña por decir que íbamos a ganar"

El pasado 11 de junio, La Liga pulsó el botón de reinicio después de tres meses sin fútbol en España por la crisis del coronavirus. En mayo se reanudaron los entrenamientos y desde entonces todos los jugadores del Real Madrid dijeron algo alto y claro: iban a proclamarse campeones de la 2019/2020. Finalmente, el equipo blanco lo ha logrado tras vencer al Villarreal (2-1).

Thibaut Courtois fue uno de ellos. Sus palabras resonaron muy fuerte en toda Cataluña, desde los fieles al Barcelona malinterpretaron sus palabras. El portero belga solo dijo que confiaba en que el vestuario madridista podría revertir la situación, no fallar y acabar ganando La Liga, la 34 del Real Madrid, algo que ha acabado pasando.

Es por esto, que el guardameta tomó la palabra después del encuentro frente al 'submarino amarillo' y le preguntaron por aquello que dijo y lo que ha ocurrido diez jornadas después: "Volver del confinamiento tras dos meses parados, ganar diez partidos... confiaba en mi equipo, en que podíamos ganar, más de una me ha caído de Cataluña por decir que íbamos a ganar, diciendo que me tenía que callar y mi equipo ha demostrado que lo hemos hecho".

Courtois se anticipa a los jugadores del Real Madrid y Villarreal y detiene el balón por alto REUTERS

Courtois incidió en el Di Stéfano, después de que primero hablase el capitán Sergio Ramos, que entonces se refirió a que "si terminaba La Liga, tenía plena confianza en mi equipo". También quiso poner de relieve el valor al trabajo de su entrenador: "Zidane nos ha llevado hasta aquí, ha confiado plenamente en el equipo y lo hemos conseguido".

Análisis del partido

El cancerbero belga es uno de los futbolistas que mejor analiza los partidos una vez estos acaban de terminar. Así, después del pitido final frente al Villarreal dijo ante los micrófonos de Movistar+ que tuvieron "un poco de falta de concentración". "Con el 2-0 estábamos bien, hemos tenido un poco de falta de concentración aunque fue un buen gol, han apretado hasta el ultimo minuto, ha habido una acción con doble parada mía".

Esa doble parada de mucho mérito, en especial la segunda, le dieron su dosis de protagonismo, pero si por algo acaparó los focos Courtois durante el encuentro fue por un tremendo golpe que se llevó en la cabeza y que le dejó conmocionado. Incluso Zidane avisó a Areola para que calentase por si tenía que salir al campo.

"Me he llevado un buen golpe", dijo el internacional belga sin evitar reírse al mismo tiempo. La rodilla de Xavi Quintillá chocó contra la zona lateral de la cara de un Thibaut Courtois que quedó tendido sobre el césped. Los servicios médicos del Real Madrid entraron al terreno de juego para atender al portero, aunque, felizmente, pudo no solo acabar el encuentro en el campo, sino también hacer alguna parada de mérito.

Incluso Javi Calleja, técnico del Villarreal, se llevó las manos a la cabeza después de ver la acción. Aunque en un primer momento pareció reclamar algo más, en cuanto vio el rodillazo mostró su preocupación.

[Más información: Así fue la fiesta del Real Madrid campeón de La Liga en el césped de Di Stéfano]