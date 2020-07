"Kubo pedía más que los 4,5 millones que costó Gustavo Maia al Barça"

Take Kubo se lamenta tras fallar una ocasión ante el Barça EFE

Este martes saltaba la noticia de que el Barça ya había hecho el pago de 4,5 millones de euros por Gustavo Maia, jugador del Sao Paulo que no ha debutado tan siquiera con el primer equipo. Además, el club se hace con el 70 por ciento del brasileño, por lo que aún habría un 30 por pagar. Una cuestión que sigue rechinando en la afición azulgrana viendo cómo se han dejado salir a canteranos como Take Kubo.

Por esta cuestión le preguntaron a Xavier Vilajoana, directivo responsable del Barça B y del fútbol formativo en general, en el programa Tot Costa de Catalunya Radio que excusó en el dinero la razón por la que el talento japonés no sigue vistiendo de azulgrana. "Pedía mucho más que los 4,5 millones que ha costado Maia, ciertas obligaciones, duración y salario", explicó el miembro de la dirección culé.

Maia es un extremo derecho que, sin embargo, juega por el perfil izquierdo en su equipo. Habilidoso cuando se pone a regatear, tiene bastante facilidad para marcar goles tanto con su pierna buena como con la zurda. Es su disparo lo que más ha llamado la atención en Can Barça ya que es muy liviano y tendrá que mejorar mucho su físico, con 59 kilos y 1,67 metros, si quiere adaptarse al fútbol español.

El japonés es canterano azulgrana, pero abandonó la entidad cuando regresó a su país. El Barça tenía prioridad para poder hacerse con sus servicios pero las pretensiones de Kubo no convencieron a la directiva culé que ha preferido hacer inversiones en Brasil antes que cuidar a sus jugadores. Ahora el asiático enamora a los madridistas en el Real Mallorca.

Nueva inversión brasileña

Hace unos meses el Barça abonaba un millón de euros para tener una opción de compra por el joven Maia y antes de que expirara el plazo para poder fichar al brasileño, el conjunto culé ha hecho efectivo el pago de los 3,5 millones que estipulaba el contrato preferencial, tal y como confirmó el Sao Paulo a ESPN. La entidad paulista se reserva ese 30 por ciento de los derechos que podría recuperar en una venta en el futuro del nuevo jugador azulgrana.

No se puede comparar a las contrataciones de Vinicius Jr., Rodrygo Goes o Reinier Jesús. Este último es el que menos experiencia atesoraba en el fútbol profesional, pero aún así le saca 15 partidos que disputó con Flamengo a Gustavo Maia. Este extremo no ha debutado con el primer equipo del Sao Paulo.

Eso sí, en esas categorías inferiores tuvo una gran temporada en 2018, cuando marcó 30 goles en 36 choques. El Barça está renovando su plantilla después de que esta temporada también haya fichado a Pedri, el canterano de 17 años de Las Palmas, y Francisco Trincão, el del Sporting de Braga de 20 años.

