Zidane confirma la lesión de Marcelo y que Hazard estará ante el Alavés

El Real Madrid afronta una nueva jornada de Liga en esta cuenta atrás que ha comenzado para poder levantar el título del campeonato nacional. Zinedine Zidane ha comparecido en rueda de prensa antes del partido ante el Alavés que se disputará en el Alfredo di Stefano este viernes a partir de las 22:00 horas y que seguirá marcando esa lucha frente al Barcelona, con el que tiene ahora mismo un punto de ventaja.

Los blancos acumulan bastantes bajas para este partido. Sergio Ramos y Dani Carvajal se perderán este choque seguro por cumplir ciclo de tarjetas amarillas. James Rodríguez parece que no volverá a contar para Zidane después de las declaraciones de ambos. Luka Jovic parece que no llegará al partido de mañana por estar confinado después de que aún no haya pasado el segundo test negativo de coronavirus. A todo esto se suman las dudas con Eden Hazard, que podría perderse un nuevo choque a pesar de que ha entrenado, y las de Marcelo y Vinicius Junior, que ellos no han saltado al césped este jueves.

El técnico francés tendrá que alinear seguramente una defensa de circunstancias sin apenas recambios en el banquillo para poder dar la alternativa. Sin el brasileño, Mendy tendrá que hacer de lateral izquierdo y el derecho quedará en disputa entre Nacho Fernández, que no se ha entrenado con el grupo esta semana, y Lucas Vázquez.

Por su parte, ha comentado la situación de dos jugadores en entredicho. Sobre James Rodríguez ha explicado que no quiere "hablar más de estos asuntos" y que todos sabemos lo que hay "porque ya lo expliqué". "Lo que tengo que hablar con él o él conmigo, esto se queda dentro", sentenció el francés.

También habló sobre Luka Jovic y su positivo. "Como futbolista no ha cambiado nada. Es un futbolista muy bueno, mete muchos goles. Es verdad que no ha jugado mucho. Pero es joven y contamos con él para el próximo año aunque vosotros creéis muchos debates", sentenció Zidane.

Significado de La Liga

No vamos a hablar de lo que va a pasar. Lo que hay es el partido de mañana. Mañana es un partido muy duro, otra final. Faltan cuatro partidos, es lo que nos anima. Luego veremos al final.

Jovic y el Covid-19

Me informó nuestro médico. El test salió mal y que vamos a repetir la prueba. Luka es otra cosa. Vosotros tenéis la información. No está con nosotros hoy. Creo que va a estar rápidamente con nosotros. Pensaba que me preguntabais por Vinicius. Salió mal la prueba y la repetiremos esta tarde.

Hazard

Solo son molestias, no es una recaída. Espero que esté con nosotros los últimos cuatro partidos y que luego esté en la Champions con nosotros.

El estado de Jovic

Como futbolista no ha cambiado nada. Es un futbolista muy bueno, mete muchos goles. Es verdad que no ha jugado mucho. Pero es joven y contamos con él para el próximo año aunque vosotros creéis muchos debates. Veremos el próximo año. Este año ha tenido pequeñas cosas que le han impedido estar con nosotros. Eso no cambia nada. Es bueno.

Lateral derecho y Marcelo

Sí bueno. Marcelo ha tenido una pequeña lesión, por eso no ha entrenado esta mañana. Veremos estos días. Tiene que pasar una resonancia mañana. No te voy a decir quién va a jugar mañana.

Vinicius

No es negativo o positivo, son errores que pueden salir. Cuando pasa una cosa así, el jugador no puede entrenar. Nosotros repetiremos la prueba y ojalá esté mañana sin problemas.

Situación James

Tú sabes lo que pasó porque lo expliqué. No hay nada más. Ahora, lo que tengo que hablar con él o él conmigo, esto se queda dentro. Tú vas a ver la convocatoria. No quiero hablar de estos asuntos más. Yo cuento con mis jugadores para salir adelante con lo que estamos haciendo.

Hazard y su estado

Él quiere estar con nosotros, no tiene miedo. Es la tercera recaída y le molesta un poco. La gente que me explica y me informa sobre las resonancias. Lo que vemos es que está todo perfecto, pero a veces hay molestias. No tiene miedo, quiere estar con nosotros y es lo bueno. Mañana va a estar con nosotros.

El juego del Barça

Yo miro todos los partidos, no me meto en que jueguen bien o mal. Los veo porque me gusta el fútbol.

Asensio

Él está bien, pero es una lesión larga y hay que ir poco a poco. Está entrenando con regularidad y hay que pensar que jugamos cada tres días. Hay que ir despacio con los jugadores que han tenido una larga lesión. Él está contento.

Futuro jugadores

Tu pregunta es muy buena, pero siento que no puedo hablar de las cosas que discutimos dentro. Son cuatro jugadores que acaban contrato, en el club lo sabemos. Las discusiones son entre el club y los jugadores y se quedan dentro. Ya lo veremos.

