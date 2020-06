Haaland anuncia su futuro antes de despedir la temporada con el Borussia Dortmund

Erling Haaland ha sido una de las grandes revelaciones de la temporada. Primero en el RB Salzburgo y luego en el Borussia Dortmund, el delantero noruego ha impresionado a toda Europa con su facilidad para hacer gol. Pretendido por Real Madrid o PSG, eran muchos los rumores que apuntaban a otro cambio de aires este verano pese a que tan solo aterrizara unos cuantos meses en el Signal Iduna Park.

Pero Haaland ha concedido una entrevista antes de este sábado despedirse la temporada. En WAZ ha expresado cuáles son sus intenciones de futuro y parece que lo tiene claro. Los pretendientes como el Madrid tendrán que esperar por el noruego que, al menos quiere empezar la próxima temporada del Dortmund según parece por sus palabras:

"No pienso mucho en el futuro, vivo el presente y decido qué es mejor para mi carrera en cada momento concreto. Por eso me incorporé al Dortmund en invierno, con toda la convicción. Es uno de los mejores equipos del mundo, he firmado un contrato largo -hasta junio de 2024- y prácticamente acabo de llegar. Así que ahora no pienso en irme para nada".

Cabe recordar que el Dortmund apenas pagó 20 millones de euros por él el pasado mercado de invierno. En 2021, su cláusula de rescisión podría pasar a 70 millones de euros por lo que entonces su salida se antoja más probable que ahora.

Este sábado pondrá fin a su temporada el Dortmund, que ha quedado segundo de la Bundesliga después del reciente alirón del Bayern Múnich. Haaland jugará la Champions League el próximo curso con el conjunto alemán. El Hoffenheim será el último rival de Haaland y compañía, mientras el noruego buscará ampliar sus registros goleadores. En total, ha sumado esta temporada 44 goles entre Salzburgo y Dortmund.

El Dortmund se refuerza

Por otro lado, el Borussia Dortmund anunció este jueves el fichaje del lateral derecho belga Thomas Meunier, que llegará libre al club alemán procedente del PSG. Meunier, internacional belga, se incorporó al PSG en 2016, procedente del Brujas, y ha jugado 84 partidos con el equipo francés.

Thomas Meunier corre tras Gareth Bale REUTERS

"Thomas Meunier es un jugador que ha mostrado su calidad a alto nivel, en la Liga de Campeones y en su selección y que nos aportará mucho con su experiencia", dijo el director deportivo del Dortmund, Michael Zorc.

Meunier manifestó que en su decisión había tenido un peso importante la atmósfera que vivió en Dortmund durante el partido de la Liga de Campeones con el PSG. "El Dortmund es conocido por su afición entusiasta y tengo que admitir que la atmósfera que se vivió en el partido contra el PSG tuvo un peso en mi decisión", afirmó.

Meunier, de 28 años, ganó tres veces la liga francesa y dos veces la Copa de Francia. En Dortmund, se encontrará con sus compañeros de selección Axel Witsel y Thorgan Hazard. "Soy ambicioso y quiero ganar títulos con el Dortmund como con el PSG y el Brujas", aseguró.

