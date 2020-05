Jonathan Barnett, agente de Bale niega los rumores sobre la MLS: "Es basura"

En Estados Unidos ponían en el punto de mira Gareth Bale. La prensa del país aseguraba que el futbolista galés podría estar cerca de abandonar el Real Madrid para fichar por un club de la MLS. Pese a que no se había nombrado el nombre de ningún equipo, sí que durante los últimos meses se ha venido hablando del interés del Inter Miami de David Beckham en pescar en la casa blanca.

A tenor de esta información, Jonathan Barnett no ha dudado en salir a la palestra para desmentir lo publicado por The Athletic. El representante tal y como suele ser habitual en él ha hecho la declaración al respecto de una información que él considera que no es cierta en ESPN. "Es basura", ha afirmado.

No es la primera vez que Barnett rechaza con estas palabras los rumores que colocan a su representado lejos del Santiago Bernabéu. A lo largo de los últimos años, el siempre polémico agente se ha mantenido firme en su mensaje de que Gareth Bale quiere cumplir el contrato que le une con el Real Madrid.

Jonathan Barnett, presidente y fundado del Grupo Stellar. Foto: stellargroup.co.uk

El contrato en cuestión vence el próximo 30 de junio de 2022. Esto significa que de cumplirlo, 'El Expreso de Cardiff' permanecerá formando parte del primer equipo del Real Madrid durante las dos próximas temporadas. Esto pese a apenas haber entrado en los planes de Zidane y sabiendo que su rol es muy difícil que cambie.

Interés de la Premier

No solo los rumores han llegado desde el otro lado del Atlántico, también se habla, y mucho, de su posible regreso a la Premier League. El Tottenham sería uno de los mejor colocados, pero en especial se ha puesto de relieve el nombre del Newcastle. Mientras las especulaciones se suceden, Bale ya ha regresado a la rutina en Valdebebas y se mantiene a la espera de que se reanude la temporada de La Liga.

