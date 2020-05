Así es Igor Gomes, la última perla brasileña que sigue el Real Madrid

Vinicius, Rodrygo, Reinier... y ahora Igor Gomes. Desde el Sao Paulo han confirmado que no se ha producido un movimiento oficial por parte del club blanco para su fichaje, pero que sí conocen del interés del Real Madrid por su futbolista. Tampoco hay que olvidar que el agente del jugador, Wagner Ribeiro, también ha declarado que le encantaría llevar a Igor Gomes hasta el Santiago Bernabéu.

"No hubo un acercamiento oficial del Real Madrid, ni de ningún otro club. Lo que la gente sabe es que el Real Madrid conoce y sigue a Igor, al igual que sigue a muchos otros jóvenes talentos de todo el mundo, incluido de nuestro propio equipo", ha dicho Alessandro Pássaro en declaraciones para Globoesporte.

"Lo que podemos decir hoy es que Igor Gomes es un jugador que está atrayendo la atención de los clubes europeos, pero no ha habido contacto oficial. Es una realidad que está despertando interés. Ya he hablado con amigos europeos que me comentan muchas cosas, pero eso es todo", ha añadido el director deportivo del Sao Paulo.

Igor Gomes, durante un partido con el Sao Paulo Instagram (igorsgomes99)

Su representante habló ya en el mes de abril sobre el interés del Real Madrid en el joven centrocampista. "Se habló de que el Madrid le quería y yo dije que no era el momento de hablar. Tengo el sueño de llevarlo algún día al Real Madrid. Me gusta el Real. Si hubiera una oportunidad, lo haría con placer", dijo Wagner Ribeiro en FOX Sports. Un deseo que podría cumplirse en el futuro.

Mediapunta con gol

De Brasil han llegado muchos jugadores que han marcado una época en la historia del Real Madrid. El conjunto blanco cuenta en la actualidad con pesos pesados que llegaron desde el gigante sudamericano como Marcelo o Casemiro. A ellos se suman recién llegados como Militao o los jóvenes valores que están representados por Vinicius y Rodrygo.

El último en llegar fue Reinier al comienzo de este 2020. El joven centrocampista recaló en el Castilla de Raúl y todo apunta a que saldrá cedido la próxima temporada, pero los que le han visto entrenar y jugar los primeros partidos con el filial merengue confían en que puede ser muy importante en los próximos años para el Real Madrid.

Igor Gomes cuenta a su favor en un posible movimiento que cuenta con pasaporte portugués, por lo que no ocuparía plaza de extracomunitario en un futuro. Pero no solo eso, sino que el centrocampista destaca por su elegancia y desborde. El jugador hace las veces de mediapunta, aunque también puede jugar en una posición más retrasada para comenzar a crear el juego.

Igor Gomes, con el Sao Paulo Instagram

Su último pase y también olfato goleador figuran también en su carta de presentación. Con 21 años y 1,83 metros, Igor Gomes es un jugador de presente y futuro. Encaja en la política de fichajes que ha mantenido el Real Madrid en los últimos años y desde la casa blanca seguirán mantenido su foco sobre él.

[Más información: Sao Paulo confirma el interés del Real Madrid en Igor Gomes y otras de sus perlas]