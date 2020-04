Ceballos y su vuelta al Real Madrid: "No he hablado con Zidane desde que me fui"

Dani Ceballos trata de encontrar su sitio lejos del Real Madrid. Si bien es casi imposible hacerlo durante el confinamiento, esta temporada ha tenido momentos destacados en el Arsenal. Ahora se encuentra en Londres, preparado para volver a entrenarse con los gunners tras el parón por el coronavirus. Este domingo repasó su temporada en #Vamos de Movistar+.

"Llevo el confinamiento lo mejor que puedo y está siendo duro al estar lejos de la familia. He estado en casa y ahora el club nos ha puesto un entrenamiento y estoy yendo al campo de entrenamiento de forma individual. Solo salgo para eso", dijo Ceballos acerca de la cuarentena.

Ceballos es feliz en el Arsenal, pero por su cabeza solo pasa la idea de regresar y triunfar en el Real Madrid: "Ojalá. Tengo dos años de contrato y aposté por venir aquí. Ahora mismo en el Madrid es difícil jugar y me enfoco en ser importante en un club", señaló el utrerano sobre su futuro.

''No he hablado con Zidane desde que me fui''. ¿Con quién mantiene contacto del Real Madrid?@DaniCeballos46 en #ElPartidazoSeJuegaEnCasa. pic.twitter.com/5RZovq5DBm — #Vamos de Movistar+ (@vamos) April 26, 2020

Pero Ceballos reconoció que no ha podido hablar esta temporada con Zidane estando tan lejos de la capital blanca: "No he hablado con Zidane desde que me fui. Tiene que ser complicado llevar un vestuario con tantos jugadores...", dijo sobre su relación con el técnico blanco. Pero Ceballos sí indicó que ha mantenido contacto con gente del club como Butragueño, José Ángel Sánchez, los médicos y sus compañeros.

Ceballos volvió a dejar claro que para él el mejor técnico del mundo es Pep Guardiola porque es el más acorde a su estilo, aunque también indicó que está aprendiendo mucho con Arteta.

Seis años de su debut profesional

Ceballos se acordó también este fin de semana del sexto aniversario de su debut: "Hoy se cumplen 6 años del mejor día de mi vida, el de mi debut como profesional. Un momento inolvidable y con mi equipo de siempre, el Real Betis. No trates de entenderlo, es una sensación única. Espero que podamos seguir disfrutando del fútbol juntos durante mucho tiempo".

Hoy se cumplen 6 años del mejor día de mi vida, el de mi debut como profesional. Un momento inolvidable y con mi equipo de siempre, el Real Betis. No trates de entenderlo, es una sensación única. Espero que podamos seguir disfrutando del fútbol juntos durante mucho tiempo. pic.twitter.com/LNa4xmRukM — Daniel Ceballos (@DaniCeballos46) April 26, 2020

[Más información: Ceballos elogia a Setién y desvela la comparación que hace Zidane para motivarle desde Madrid]