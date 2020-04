Awaziem: "Lucho y rezo para llegar algún día a jugar en el Real Madrid"

El pasado verano el Oporto cedió al Leganés al prometedor defensa Chidozie Awaziem. El propio Iker Casillas bendijo su llegada al fútbol español, ya que al enterarse de la noticia le dijo que estaba muy feliz por él, tal y como dijo el central en su presentación como nuevo jugador pepinero.

Ahora Awaziem habla en una entrevista concedida a LaLiga en sus canales internacionales. Lo más llamativo aquí es que revela en qué equipo ha deseado jugar desde siempre, que no es otro que un vecino del Leganés: el Real Madrid. Además, aprovecha para deshacerse en elogios hacia Sergio Ramos.

"He soñado toda mi vida con jugar en España, en la Liga. También siempre soñé con jugar en el Real Madrid. Estoy luchando por ello. Deseo y rezo para que algún día lo consiga", ha señalado el central, que también puede hacer las veces de lateral derecho e incluso ha jugado en alguna ocasión como pivote en el centro del campo.

Chidozie Awaziem, en su presentación como futbolista del Leganés cdleganes.com

Y del sueño del Real Madrid, al espejo donde se mira, su gran referente: "Me gusta Sergio Ramos. Me gusta mucho. Me encanta su estilo de juego, su actitud en el campo, su espíritu de lucha y su liderazgo".

Destacado en el Leganés

El conjunto pepinero ha atravesado por una temporada muy complicada, en la que los puestos de descenso han sido una constante. Sin embargo, al igual que ocurre con el canterano madridista Óscar Rodríguez, Chidozie Awaziem ha sido una de las pocas buenas noticias en el Leganés en la 2019/2020.

Su llegada al Real Madrid ahora parece una quimera, pero otros equipos importantes españoles como el Sevilla le abrirían ya sus puertas. Aunque la pelota está en el tejado del Oporto, ya que es el conjunto luso el que tiene los derechos de propiedad del internacional nigeriano de 23 años.

[Más información: La Fábrica del Real Madrid, considerada la mejor cantera de las grandes ligas de Europa]