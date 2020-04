La tensa calma con el regreso de Odegaard al Real Madrid

La primera opción que está encima de la mesa de Martin Odegaard para la próxima temporada, cuando se pueda celebrar, es el Real Madrid. La dirección deportiva ya ha decidido que su futuro en la 2020/2021 pasa por jugar en el Santiago Bernabéu y no se contempla ni otra cesión ni proseguir con su adaptación a La Liga en la Real Sociedad ya que el jugador está más que listo para dar el paso a la primera plantilla.

El jugador noruego ya ha recibido el interés del club blanco para que el próximo año vista la camiseta blanca a pesar del acuerdo de cesión por dos temporadas con el equipo de San Sebastián. Y es que a todo el mundo, hasta a la misma Real, les ha sorprendido una adaptación tan rápida al campeonato nacional español y, por eso, ellos quieren que continúe para que les pueda guiar, al menos una temporada, durante una más que previsible clasificación europea.

La buena relación que existe entre ambas directivas, a priori, no provocará ningún problema. Pero el jugador tendrá que decir en público que quiere regresar al Real Madrid para que todas las partes queden conformes. El club no va a presionar para que Martin lo haga, ya que saben que el jugador desea triunfar de blanco. No hay ninguna prisa y menos con la situación que ha provocado la crisis del coronavirus.

Sabotaje donostiarra

Esta misma semana, Aritz Elustondo bromeaba en una rueda de prensa telemática que si hacía falta iría a Madrid y cogería "a Odegaard del pescuezo para que vuelva" a la Real Sociedad. El central, como todos sus compañeros, van a hacer todo lo que esté en su mano para convencer a su compañero. Hay muy buena relación en el vestuario donostiarra. Pero ellos mismos entienden que el noruego quiera triunfar ya de blanco.

Martin Odegaard y Emilio Butragueño, en la presentación del noruego

La intención del conjunto donostiarra de que cumpla su contrato no es una novedad. Durante toda la temporada desde el presidente, Jokin Aperribay, a otros compañeros, han manifestado que quieren que Odegaard permanezca en San Sebastián. Illarramendi, jugador que se ha pasado gran parte de esta temporada lesionado, sabe lo que es vestir la camiseta blanca y ha sido una de las voces que ha escuchado atentamente el escandinavo.

El Madrid tendría entre sus planes convencer al equipo txuri urdin con la cesión de Takefusa Kubo, un jugador por el que también han manifestado su interés. El japonés podría ser una de las llaves para que la llegada de Odegaard no escueza en la Real y no quede una sensación negativa dentro de esta operación.

El plan blanco

El Real Madrid ya está haciendo hueco al noruego en la plantilla. Con Luka Modric mirando hacia Estados Unidos y James Rodríguez barajando opciones con el Atlético de Madrid como su preferida, Odegaard llegaría la próxima temporada con posibilidad de disputar muchos partidos.

La temporada del noruego ha superado las expectativas de la dirección técnica. No esperaban que en su primera temporada en el primer nivel diera este rendimiento. Es uno de los jugadores revelación de La Liga y todos los equipos, entrenadores y rivales coinciden en que estamos ante una de las grandes estrellas de Europa de los próximos años.

Pero Odegaard ya es esa gran perla y el Real Madrid quiere que desde la 2020/2021 brille con la camiseta blanca por Europa. En el vestuario ya tiene reservada su taquilla, su butaca y su camiseta reservada. Martin está a punto de cumplir su sueño que tenía desde niño y el único escollo que tiene ahora mismo por delante es que el Covid-19 remita, deje terminar esta campaña y se pueda empezar la siguiente con normalidad.

