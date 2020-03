Reguilón y su futuro: "Soy de Madrid; tengo mi vida allí y me encantaría triunfar allí..."

Sergio Reguilón es uno de los futbolistas en nómina del Real Madrid que esta temporada han jugado cedidos en otros equipos. El parón provocado por la crisis del coronavirus deja todo en el aire y las posibles consecuencias en el mercado invitan a pensar que los futbolistas a préstamo podrían tener más posibilidades ahora de volver en verano. El canterano de La Fábrica ha concedido una entrevista al Diario de Sevilla.

Reguilón, como el resto de futbolistas de Primera División, está expectante por conocer si la temporada podrá acabarse y el modo en el que lo haría. Quiere hacerlo con el Sevilla.

"No me puedo creer que el último partido que jugase con el Sevilla fuera el del Wanda Metropolitano, y encima empatando. No puede ser el último partido un empate, no puede ser, por favor, no quiero jugar mi último partido ahí...", reflexiona en la entrevista.

Thomas y Reguilón en un partido EFE

Una de las grandes incógnitas que rodea la situación del fútbol tiene que ver con los contratos y las cesiones que acaban el 30 de junio. El campeonato, en caso de terminar, apunta a que lo hará más allá de dicha fecha: "A mí me encantaría terminar la temporada sea el 30 de julio o el 30 de agosto con el Sevilla. Es mi equipo y ésa es mi idea", señala Reguilón.

Pero el lateral derecho no reniega de su sueño, que pasa por triunfar en el Real Madrid. Es feliz en Sevilla, pero quiere volver: "Sí, estoy muy bien aquí, como también estaría en Madrid. Soy de Madrid y tengo mi vida allí. Y me encantaría triunfar allí...", admite.

