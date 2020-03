"Me hubiera gustado tener las oportunidades que han dado a James Rodríguez en el Real Madrid"

James Rodríguez tiene cada vez más complicado continuar vistiendo la elástica blanca más allá del final de la presente temporada. El colombiano, pese a la falta de minutos, suele ser noticia prácticamente cada semana. Sobre todo en lo que se refiere a la actualidad en su país.

En Colombia, el ahora '16' del Real Madrid es toda una estrella. Por eso que no juegue de forma habitual en el conjunto merengue es motivo de bien enfado o de preocupación. Sobre la actual situación de James ha hablado un exfutbolista cafetero quien, precisamente, también pasó por las filas del equipo blanco.

Freddy Rincón, en declaraciones en el Vbar Caracol, ha asegurado que en su opinión "James tiene que aplicarse mucho más en el Real Madrid". Y es que según él "incluso Zidane sabe que si no se dedica como debería, no le pone más. El técnico no le ha visto la dedicación y por eso no le tiene en cuenta".

Freddy Rincon

El exjugador también ha lamentado que en su día no le diesen a él mismo tantas oportunidades en el Real Madrid como las que está teniendo James Rodríguez: "Yo hubiera deseado tener el 20% de las oportunidades que tiene James, porque sé que el otro 80% me lo hubiera ganado en la cancha". Hay que recordar que el mediapunta llegó a la casa blanca en el verano de 2014, pero también estuvo dos temporadas cedido en el Bayern Múnich.

La selección de Colombia

Pese a todo, Freddy Rincón ha asegurado que él incluiría en las convocatorias del combinado cafetero a James Rodríguez. "Yo sí lo llamaría a la selección, porque ha demostrado ser uno de los líderes y un nivel diferente. Ahora, si él viene y no cumple, el técnico no debe tener miedo de sacarlo; pero lo llamaría y lo tendría en cuenta como titular", ha finalizado el exfutbolista.

[Más información - Carlos Queiroz: "Queremos ayudar a James Rodríguez, su situación es rara y nos preocupa"]