Marcelo tiene una oferta del PSG para la próxima temporada

Esta temporada ha habido un 'sorpasso' en la plantilla del Real Madrid. Ferland Mendy ha llegado por todo lo alto y ha desbancado a un Marcelo que acabó tocado la campaña pasada por no rendir al nivel del mejor lateral izquierdo del mundo.

Esta situación ha provocado que el brasileño, aunque cuenta con la confianza de un Zinedine Zidane que desde la temporada pasada luchó por recuperarle, ya no se vea igual que en el pasado.

Las posibilidades de una salida se han abierto, según ha informado David Vidales en El Golazo de la Tarde. "Marcelo se ve suplente, Mendy le ha superado en la actualidad. Además, la temporada que viene llega Achraf", explicaba el periodista en el programa de Gol Televisión.

Con tan solo 14 partidos disputados este año, no está teniendo la continuidad que deseaba. "Él sabe que es el mejor lateral izquierdo del mundo cuando está bien, pero se ha pasado mucho tiempo lesionado. Ha tenido cuatro lesiones esta temporada", explicaba David Vidales. Eso sí, no todo está perdido esta temporada ya que "el gen competitivo de Marcelo es su gran valedor".

Marcelo, presionado por un jugador del Real Zaragoza REUTERS

Por ello, ha aparecido un equipo que estaría interesado en el brasileño. "Marcelo tendría una posibilidad de ir al PSG. Keylor Navas y Neymar verían con buenos ojos su llegada", declaraba en exclusiva David Vidales. Esta apuesta estaría reforzada por el hecho de que el jugador no lo vería con malos ojos al llegar "a una liga con menos exigencia y que encajaría en la plantilla".

La situación con Zidane no es que haya cambiado, si no que el rendimiento de Mendy es el único culpable de esta situación. "A Zidane le encanta, la temporada pasada le dijo que contaba con él. Ahora le promete partidos, pero no ser titular", concretaba el periodista en El Golazo de la Tarde.

La realidad es que "la temporada pasada se le veía acabado" y Zidane "en esta lo ha recuperado". "Pero Mendy le ha pasado por la derecha y ahora no puede asegurarle la titularidad", sentenciaba Vidales.

Carta blanca

El madridismo considera a Marcelo uno de sus estandartes. Por ello, a sus 31 años, el club ha decidido que podrá decidir lo que quiere hacer con su futuro. "El Real Madrid le va a dejar hacer lo que quiera. Si quiere quedarse, tiene hueco. Si decide marcharse, se le homenajeará con todos los honores", explicaba el periodista en el programa de Gol Televisión.

"Es uno de los mejores laterales de la historia junto a Roberto Carlos. El Real Madrid siempre ha facilitado la salida a los jugadores que se han ganado el derecho a decidir su futuro después de darlo todo por la camiseta", aseguraba un Vidales que ha alertado sobre el interés del PSG por Marcelo.

