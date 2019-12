El Tottenham 'obliga' al Real Madrid a decidirse ya por Christian Eriksen

"Lo importante es que está con nosotros, no hablemos de lo que va a suceder en su futuro, ¿se va? ¿se quedará? Mis decisiones sobre que juegue o no se basarán en una perspectiva de futuro, no puedo ocultar eso". Esas fueron las palabras de José Mourinho cuando este martes le preguntaron por la situación de Christian Eriksen. El danés solo ha jugado once minutos con el portugués y parece que su confianza en él es bastante pobre.

Con esto el Tottenham ha dado un ultimátum al Real Madrid y al resto de clubes que están interesados en él para que hagan un movimiento que convenza al jugador y se lo dejen claro al club o, por el contrario, que el danés se decida a comprometerse con los 'Spurs'. Lo que parece claro es que en este mes de diciembre se va a decidir el futuro de Eriksen.

Christian Eriksen REUTERS

" El Madrid sería un paso adelante"

Esa fue su declaración de amor a la entidad de Concha Espina este mes de junio. Eriksen parecía dispuesto a hacer lo que fuera por acabar jugando esta temporada en el Real Madrid. La única petición que le hacía a los blancos era que llamasen al Tottenham. Pero acabó el verano y esa llamada parece que no fructificó como esperaba el danés.

Aún así, Eriksen se guarda dos opciones para terminar vistiendo la camiseta blanca. La primera vía se abre en enero. El mercado de invierno es una oportunidad para que el equipo blanco le fiche por menos de su valor de mercado ya que termina contrato a final de temporada y sería una forma de convencer al Tottenham que ingresaría algo de dinero. Además, Eriksen sabe que el Madrid necesita más centrocampistas para afrontar el resto de la temporada y podría aprovechar esta circunstancia.

La segunda pasa por esperar hasta el verano de 2020 donde llegaría gratis. Esa opción tendría que contar con el convencimiento de la entidad merengue para que Eriksen aguante y firme un compromiso para que no pudiera irse a cualquier otro club. El problema está en esa amenaza de Mourinho con la que dice que el hecho de que juegue o no dependerá de su decisión con respecto a su futuro. Si acepta llegar en julio del próximo año, podría no volver a jugar en toda la temporada.

Eriksen, con el Tottenham Reuters

Las dudas del Real Madrid

La entidad que preside Florentino Pérez se ha encontrado con tres frentes que provocan muchas dudas a la hora de acometer la operación de Eriksen. El primero está ya en casa. Fede Valverde ha sufrido una evolución esta temporada que se ha hecho incluso con un puesto titular en las grandes citas. El uruguayo ha convencido a todos de su calidad y por sus pies también pasan las opciones del equipo durante esta temporada.

No puede pasar por alto el hecho de que Zidane siempre ha mostrado su predilección por Paul Pogba. El francés prefiere a su compatriota antes que cualquier otro centrocampista para reforzar su medular. Y de cara a la próxima temporada, el gran nivel de Martin Odegaard invita a pensar que pudiera volver antes de cumplir con su segundo año de cesión en la Real Sociedad. El que seguramente vuelva es Dani Ceballos. El andaluz está sumando minutos de experiencia en Inglaterra y ya se ha hecho con un puesto en la Selección.

