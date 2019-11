El corte de mangas de Aleix Vidal que enfadó a Sergio Ramos

Las pulsaciones han ido subiendo en Mendizorroza con el paso de los minutos. Después de una primera mitad sin ritmo y prácticamente sin emociones, la segunda parte trajo consigo los goles y la polémica. Una de estas llegó unida a uno de los tantos que se vieron en la mañana del sábado en Vitoria.

El Real Madrid se adelantó en el marcador con un gol de Sergio Ramos. Pero el capitán fue pocos minutos después protagonista en el otro área al cometer un tonto penalti, tan tonto como claro. Lucas Pérez no falló desde el punto de los once metros y puso el 1-1 momentáneo en el marcador.

Lucas Pérez celebra con los jugadores del Alavés su gol al Real Madrid REUTERS

La locura se desató en Mendizorroza. El goleador se llevó la cartulina amarilla por ponerse una máscara durante la celebración, algo que desvió la atención de otro 'festejo' que molestó, y mucho, a Sergio Ramos. El capitán del Real Madrid pidió la tarjeta para Aleix Vidal.

¿A quién iba dedicado el gesto?

El colegiado del encuentro no amonestó al ex de equipos como el Sevilla o el Barcelona, pero las imágenes retrataron a un Aleix Vidal que hizo un corte de mangas. Mientras Sergio Ramos pensó que iba dedicado a los jugadores blancos y el madridismo, la duda es si no fue para su propia afición, ya que ha sido pitado por la grada a lo largo de todo lo que va de temporada.

