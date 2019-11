Mourinho: "Florentino Pérez me ama y yo a él"

José Mourinho fue presentado como nuevo entrenador del Tottenham después de unas últimas horas vertiginosas en Londres: desde el anuncio de la destitución de Mauricio Pochettino al nombramiento del portugués. Durante meses, el futuro del técnico luso ha sido colocado en numerosos equipos, pero finalmente ha recalado en la disciplina de los spurs.

En su presentación, fue preguntado por el Real Madrid. Desde que dijo adiós al Santiago Bernabéu, Mourinho ha sido relacionado en numerosas ocasiones con el club blanco, incluso su nombre tomó fuerza esta misma temporada cuando los resultados no acompañaban a Zidane.

The Special One ha dedicado unas bonitas palabras al Real Madrid y, en especial, a su presidente Florentino Pérez: ¿Que si he hablado con el Madrid? Tengo muchos amigos ahí, el presidente el primero. Somos amigos, hablamos e intercambiamos SMS. El presidente me ama y yo lo amo a él. Como ya sabes, el período en el allí fue increíble para mí. Hicimos cosas espectaculares".

José Mourinho, en un entrenamiento del Tottenham tottenhamhotspur.com

También fue cuestionado por su lealtad a los equipos que ha dirigido a lo largo de su carrera: "¿Mr. Chelsea? También soy Mr. Oporto o Mr. Real Madrid entre otros. Soy del club donde estoy. Llevo los pijamas de cada club cuando me voy a dormir. Yo soy hombre de club, pero también de muchos clubes".

José Mourinho ha hecho balance y ha asegurado que ha aprendido mucho durante este tiempo: "Tuve tiempo de pensar en muchas cosas, me di cuenta de que durante mi carrera cometí errores y no voy a cometerlos. Cometeré otros nuevos". También se ha referido a su parón sin entrenar: "No soy nadie para aconsejar qué debe hacer el resto de entrenadores en momentos como los que yo he pasado, pero me vino bien parar. Estaba un poco perdido, pero me vino bien. Incluso aprendí a ser un experto en la televisión".

El Tottenham

En el pasado, Mou aseguró que nunca entrenaría al Tottenham. "Sí, la dije, es cierto, eso fue antes de que me despidieran", ha bromeado el entrenador lusos. Pero también ha tenido un recuerdo para Pochettino: "Vengo con un poco de tristeza por su marcha. Pochettino puede venir cuando quiera. Cuando él eche de menos a los jugadores y a las personas con las que trabajó, la puerta siempre estará abierta. Encontrará otro gran club y tendrá un gran futuro".

Sobre su debut contra el West Ham ha comentado que "tenía la sensación de que iba a conseguir un club a mitad de temporada. Sabía que estaría en una situación en la que obtendría solo uno o dos días antes de mi primer partido".

José Mourinho, en un entrenamiento del Tottenham Twitter (@SpursOfficial)

Lo que sí ha mostrado Mourinho es estar muy contento con su plantilla: "Ya traté de fichar jugadores del Tottenham en el pasado. Ahora vine aquí por ellos, por el proyecto. Añadiré nuevos detalles a mi modelo de juego, los que puedan marcar la diferencia. Eso sí, me adaptaré al club. El estilo debe adaptarse al club y su cultura" "El mejor regalo son los jugadores que están aquí. No necesito nuevos jugadores. Solo necesito conocerlos mejor", ha apuntado sobre si hará fichajes en enero.

Competitivo

José Mourinho es un hombre de carácter y muy competitivo. "Si tú eres feliz perdiendo partidos, es imposible convertirte en un ganador durante tu carrera. Yo soy humilde a mi manera, pero vosotros no lo entendisteis. He analizado mi carrera y no le echo la culpa a nadie. Solo a mí mismo", ha asegurado el flamante nuevo técnico del Tottenham.

[Más información: Mourinho, nuevo entrenador del Tottenham como relevo de Pochettino]