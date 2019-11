Argelia se desmarca de la opción de contar con Benzema

La polémica entre Karim Benzema y la selección de Francia no cesa. Esta semana el delantero del Real Madrid ha vuelto a ser protagonista después de que Noël Le Graët (presidente de la Federación Francesa de Fútbol) le cerrase otra vez las puertas de la selección. El ataque del presidente de la FFF tuvo una sonada réplica del '9' blanco y del que fuera su representante.

"Yo y sólo yo pondré fin a mi carrera internacional. Si crees que he terminado, déjame jugar en uno de los países para los que soy elegible y ya veremos", escribió en sus redes este sábado. Unas palabras que tuvieron un gran calado y que protagonizaron un movimiento para ver a Benzema con la camiseta de Argelia e, incluso, con la de España.

Argelia es el país de los padres de Benzema y este podría jugar con su selección si se sigue un largo trámite y el futbolista renuncia a su nacionalidad francesa. No sería sencillo, pero tampoco parece que en el país africano la abran las puertas de par en par.

Karim Benzema junto a Vinicius Jr. Twiter (@viniciusjr)

La negativa del seleccionador

Djamel Belmadi, seleccionador argelino, fue preguntado sobre este asunto en una web de su país y no se mostró muy partidario de contar con el jugador del Madrid. "Tengo a jugadores como (Bagdad) Bounedjah, Islam (Slimani), (Andy) Delort (Hillal) y Soudani. Estoy muy contento con los jugadores que tengo", dijo en a DZFoot. Estas palabras no le cierran la puerta a Benzema, pero muestra que las intenciones de Argelia no pasan por volverse locos por contar con el ariete blanco.

[Más información: Karim Benzema responde a Noël Le Graët: "Solo yo pondré fin a mi carrera internacional"]