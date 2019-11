Bale: "Me emociona más poder jugar con Gales que con el Real Madrid"

Gareth Bale ha vuelto al foco mediático, nuevamente, con Gales. El delantero se encuentra concentrado con su selección, con vistas al partido que los de Giggs jugarán este sábado contra Azerbaiyán, y ha comparecido en rueda de prensa desde Bakú para atender a los medios de comunicación y analizar su situación.

Sobre su polémica vuelta a la competición con su selección, antes de hacerlo con su club, el delantero ha valorado que estar con su país "es como jugar con tus amigos en el parque un domingo" y que puede hablar su propio idioma y sentirse más cómodo. Por ello, destaca que le "emociona más poder jugar con Gales que con el Real Madrid".

Emoción con Gales

"He crecido con la mayoría de los jugadores de esta selección, especialmente con los veteranos, desde que estábamos en la sub17".

Aportación al equipo

"Aún así no cambia lo que doy en el campo. Siempre doy el 100% esté donde esté. Siempre me esfuerzo en hacerlo".

Mijatovic

"He escuchado algunas historias pero realmente me da igual. Mis amigos me envían algunas fotos divertidas o lo que sea que escriban", espetó el jugador sobre las declaraciones de "Gales, golf, Madrid, en ese orden" que realizó Pedja tiempo atrás.

Comentarios de la prensa

"Para mí, es honesto ser honesto. En una de las cosas que me enviaron decía triple bogey y nunca he tenido un triple bogey. ¡Es gracioso!".

Volver a entrenar

"Tal vez para ellos -los medios españoles- no se ve bien que venga con Gales, pero ha sido una coincidencia que mi selección se concentrara esta semana y yo haya vuelto a hacer un entrenamiento completo".

Jugar siempre

"Si estoy en forma, este dónde esté, voy a intentar jugar, ya sea con Gales o con el Madrid. Para mí fue obvio: si estoy en condiciones de jugar, a darlo todo".

Estado físico

"Hice mi rehabilitación y completé cuatro semanas de entrenamiento. Obviamente hay dos grandes partidos y no estoy seguro si jugaré en los dos los 90 minutos, pero haré todo lo posible para jugar lo máximo posible".

Regreso de lesión

"Entiendo completamente la posición en la que estoy. Hice todo lo posible para regresar cuanto antes".

Preparación

"He entrenado durante cuatro semanas y hemos jugado partidos para intentar mejorar mi estado físico. Estoy tan preparado como he podido. Lo único que puedo hacer es dar lo mejor de mí como siempre hago".

