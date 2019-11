Lopetegui: "¿Si volvería al Madrid? No me planteo el futuro en ese aspecto"

Julen Lopetegui comenzó el pasado verano una nueva aventura en el Sevilla. Esto llegó después de que fuese sustituido el pasado mes de octubre de 2018 como entrenador del Real Madrid. Sobre el equipo blanco ha hablado ahora durante una entrevista con El Larguero.

"No me molesta que se me pregunte por el Real Madrid... otra cosa es que responda con más o menos ilusión", ha comentado. "¿Si volvería? No me planteo el futuro en ese aspecto", ha asegurado un Lopetegui que también ha opinado sobre el VAR: "Creo que el VAR es bueno, el fútbol va a ser más justo que si no hubiera VAR aunque creo que hay que unificar algunos criterios. El VAR ha venido para quedarse".

Sobre si es posible que el Sevilla gane La Liga, el que fuera seleccionador de España se ha limitado a un discurso a corto plazo que ya mantuvo cuando era entrenador del Real Madrid: "El Sevilla puede aspirar es a competir cada partido con la ambición de ganar los tres puntos, nos centramos en el corto plazo".

Derbi

El pasado fin de semana, Lopetegui vivió su primer derbi contra el Betis. "Creo que sí, el derbi sevillano es diferente a todo. Hay un contexto diferente, es una ciudad más pequeña respecto a Madrid. Para los aficionados fue una alegría importante", ha comentado en el programa de la Cadena SER.

Julen Lopetegui da órdenes a sus jugadores durante el Sevilla - Real Madrid Reuters

"¿Si entrenaría algún día al Betis? Nosotros lo que decimos es que nos entregamos en vida al Sevilla, ojalá estemos aquí muchísimos años", ha asegurado el técnico vasco, quien también ha hablado sobre el imponente, y famoso, himno del Sevilla: "Es la leche. Impresiona a todos, incluso a los que no son del Sevilla. Pero cuando lo escuchas de local la emoción es mayor. Es una referencia importante en el club".

