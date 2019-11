Álvaro Arbeloa, tranquilo ante la falta de gol: "No hay que preocuparse, es algo momentáneo"

Álvaro Arbeloa asistió como capitán al acto de presentación de la Carrera de las Aficiones, en la que correrán los colchoneros y los merengues el próximo 17 de noviembre, y destacó que en el Real Madrid "no nos tenemos que preocupar ante la falta de gol".



"El Madrid siempre ha tenido gol, es una situación momentánea y no nos tenemos que preocupar".



"Hay que ganar como sea hoy, hay que dejar más consolidado el paso a octavos", comentó en la presentación. Además, declaró que el partido de la Champions League contra el Galatasaray, es "clave y crucial, no nos podemos fiar".



El embajador del Real Madrid Álvaro Arbeloa admitió que es un orgullo formar parte del club, a pesar de que "es una responsabilidad muy grande". También, aseguró que está en el club de su corazón. "Estoy muy feliz de poder trabajar aquí y de representar al Madrid en muchos lugares del mundo", dijo.



El 17 de noviembre a las 9 de la mañana tendrá lugar la carrera del derbi de las aficiones entre las del Real Madrid y del Atlético, que saldrá de la Plaza de Los Sagrados Corazones (Santiago Bernabéu).

