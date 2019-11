Zidane y el futuro de Bale: "No tengo que convencerle de nada"

El Real Madrid vuelve al Santiago Bernabéu tres días después de golear al Leganés. Su rival será el Betis y el conjunto blanco quiere seguir por la senda de la victoria y presionar al Barcelona en lo más alto de la tabla. Con motivo del partido de este sábado, Zinedine Zidane compareció en rueda de prensa para analizar ante los medios de comunicación el encuentro y toda la actualidad merengue.

Valverde no es Pogba 'low cost'

"No. Valverde es un jugador muy joven que tiene mucho futuro y también presente. Lo está haciendo bien y no sorprende a nadie. Es un jugador importante de la plantilla. Son 25 jugadores titulares, pero no es el Pogba 'low cost'".

Lo de Bale es pasado

"Es un tema pasado. Está aquí y va poco a poco. Estamos con él para que vuelva con el equipo".

La ansiedad de Marcelo en Kiev

"No lo sabía. Antes de jugar una final de Champions o el Mundial estás un poco más estresado. Yo lo viví también como jugador. Lo que dice de Marcelo es que cuando llega al partido cambia de chip".

Rodrygo rebasa a Vinicius

"No creo que Vinicius se venga abajo. Todos los jugadores saben que pueden jugar y deben estar preparado. No tiene nada que ver con que esté jugando Rodrygo. Vinicius tiene que seguir trabajando como los demás. Contaré con todos, algunos más y otros menos. Ellos tienen que estar preparados".

Rodrygo está tranquilo

"Hay que estar tranquilos con Rodrygo, como estoy yo con él y con el resto. Está tranquilo, quiere trabajar y es normal. Tiene 18 años, pero tiene calidad y personalidad y cuando le toca lo hace bien. Ya veremos qué pasa los próximos partidos".

El aplazamiento de El Clásico

"No sé lo que hubiera pasado. Lo único es que jugamos nos dejan y el otro día no se pudo. Preparamos el partido del Leganés bien con un poquito más de tiempo. Ahora tenemos otro partido y el partido del Barcelona lo vamos a tener que jugar el 18-D. No hemos tenido el 'problema' ahora y lo tendremos el 18. Bueno el problema... el partido".

La mejoría de Hazard

"Le hemos visto mejor. Igual le falta marcar con regularidad, pero no estamos preocupados. Estamos contentos con lo que hace en el campo y cada día le vemos mejor".

El futuro de Bale

"Bale está aquí. Yo no tengo que hacer nada. Por vuestras preguntas parece otra cosa. Ha vuelto de su viaje, pero esta trabajando y está mejor. Hay que sacarlo a él a hablar con vosotros para decir lo que piensa (risas)".

El momento de Casemiro

"Es un puesto complicado, difícil. Lo hace muy bien ahí y hoy en día hay pocos jugadores con estas características que lo hacen igual. No sé si es su mejor momento, pero intentaremos que siga siendo así".

Vinicius y su mejor posición

"Es la posición en la que se encuentra mejor. El jugador, y a esta edad, tiene que jugar donde se encuentra bien. Vinicius tiene calidad para jugar también en otra posición. Es un proceso normal para él, de vez en cuando no jugar o no está. Tiene que seguir trabajando y cada partido tengo que elegir. Hay ligas en las que se pueden convocar a todos y tenerlos en el banquillo, pero él tiene que seguir trabajando mucho".

Hazard no está tímido

"Hazard no está tímido. Los jugadores como él ven cosas que otros no ven. Vamos a esperar. No lo veo tímido, al revés. Todo el mundo quiere ver a Eden mejor, pero yo lo veo mejor cada día y contento con lo que hace. Hay que esperar y tranquilidad".

Dos victorias seguidas

"Buscamos hacer un buen partido cada vez que tenemos uno. Tener regularidad, dejar la portería a cero... Eso es bueno para nosotros. Hay otra oportunidad mañana de hacer un gran partido en nuestro estadio y ante nuestra afición".

No hay Plan A, B, C...

"Nivel siempre hay dentro de una plantilla. Hay jugadores que están mejor o peor. No tengo un Plan A, un Plan B, un Plan C... Cada tres días tengo un partido y tengo que dejar fuera jugadores, que es lo que me molesta. Intento meter el mejor equipo posible en cada partido y puedo cambiar con los jugadores que tengo".

La vuelta de Mbappé al PSG

"No es nada sorprendente lo que consigue Mbappé porque es un jugador de los mejores del mundo y lo demuestra con sus estadísticas. Eso no va a cambiar nada. Es un equipo completo y con mucha calidad. Tendremos mucho cuidado con Mbappé y con todo el equipo".

