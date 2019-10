Cinco razones por las que Ibrahimovic sería un gran fichaje de invierno para el Real Madrid

"Hola España, estoy de vuelta". Ese fue el mensaje de la discordia que lanzaba Zlatan Ibrahimovic este martes y cayó como una bomba en La Liga. La pregunta sobre a qué se refería el sueco con esas palabras en una 'storie' de Instagram saltó de equipo en equipo.

Fueron varios los que aprovecharon el desorden para modificar su página de Wikipedia, otros para recordar que no era la primera vez que lanzaba un mensaje contradictorio en redes pero la gran mayoría empezó a suponer que podría volver a alguno de los grandes.

La realidad que se plantea para el futuro de Ibrahimovic es que no tiene ningún compromiso porque su contrato con los Galaxy acaba al término de este 2019. Así que la posibilidad de ver al sueco en el Santiago Bernabéu como local por primera vez sería ahora más factible que en otras ocasiones en las que ha estado en la órbita blanca. De hecho hay varias razones para pensarlo firmemente.

Ibrahimovic anuncia su regreso a España

Llegaría gratis

Zlatan cayó con Los Angeles Galaxy en las semifinales de los playoffs de la MLS ante sus rivales de la misma ciudad, Los Angeles FC. Ese podría ser su último partido con el equipo angelino ya que a partir del 1 de enero de 2020 será agente libre.

A sus 38 años ha seguido maravillando al mundo entero y su fichaje sería a coste cero. Con el único desembolso de su salario, llegaría al Santiago Bernabéu para reforzar un ataque al que le está costando encontrar el ritmo anotador.

Estirpe goleadora

No se descubre nada si se dice que Zlatan es un goleador. 456 goles en 741 encuentros durante toda su trayectoria certifican la marca de calidad de la denominación de origen 'Gol Sueco'.

Y es que a pesar de su edad no ha bajado el ritmo anotador. Si bien es cierto que estaba en la MLS y que no es una liga al nivel de la española, su forma física no parece haberse visto afectada por el paso de los años.

Zlatan Ibrahimovic celebra un gol esta temporada Reuters

Sus polémicas con el Barça

Su pasado blaugrana no pasa desapercibido para los madridistas. Pero la realidad es que su salida del Barcelona no fue la más plácida. Son muchas las veces que el sueco ha rajado contra el equipo culé, sobre todo centrando el objeto de sus ataques en Pep Guardiola.

La última vez fue hace unas semanas en La Gazzetta dello Sport donde dijo que Guardiola no quería enfrentarse a él, que siempre esperaba a que el escandinavo se fuera del vestuario primero y finalizaba diciendo que "como técnico es un fenómeno, pero como hombre...".

Su fichaje sentaría muy mal en Can Barça y sería una razón más para que Ibra busque una venganza frente a los blaugranas.

La veteranía, un grado

Zlatan es un jugador que ha pasado por ocho clubes del primer nivel. Los 38 años que le acompañarían serían un grado más que un peso para el vestuario blanco. Sobre todo para afrontar la Champions League, una competición en la que ha disputado 120 partidos pero que nunca ha ganado. Una oportunidad más para plantearse su regreso.

Zlatan Ibrahimovic, con Los Ángeles Galaxy Reuters

Pero sobre todo sería un gran estímulo para un vestuario especialmente joven como el de este año. Seguro que a delanteros como Jovic, Vinicius o Rodrygo les encantaría tener cerca a Ibrahimovic para aprender de un delantero tan completo como él.

Un galáctico del estilo Florentino

Este año Florentino Pérez catalogó el fichaje de Eden Hazard de galáctico, pero si por algo se ha caracterizado el presidente del Real Madrid es de sorprender y captar a los mejores de siempre. Que Zlatan es parte de la historia del fútbol mundial es indudable y que el gran broche a su carrera sería vestir de blanco en Chamartín también lo es.

Aunque todo se quede en una mera campaña, o en una típica broma del sueco, las razones por las que Zlatan Ibrahimovic podría fichar por el Real Madrid son tan válidas como irrefutables. ¿Quién no se ilusiona con ver al sueco en la punta del ataque del equipo de Zinedine Zidane?

