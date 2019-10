La asignatura pendiente de Zidane en el Real Madrid: recuperar a los mejores Marcelo y Carvajal

El Real Madrid necesita encontrar soluciones a sus problemas defensivos y ofensivos. Zidane tiene trabajo por delante después del inestable inicio de temporada que han cosechado los blancos estos últimos meses. Algo que centra todas las miradas en el rendimiento de jugadores importantes como Dani Carvajal y Marcelo.

Ambos jugadores están atravesando una de sus etapas más difíciles en el conjunto blanco. Se trata de dos futbolistas claves en los éxitos del equipo durante la anterior etapa del técnico francés en el banquillo de Concha Espina. Sin embargo, la versión que están mostrando esta temporada se aleja mucho de su mejor nivel.

A pesar de su éxito en épocas pasadas, Zidane no ha conseguido todavía sacar la mejor cara de ambos defensas. El galo no ha dado con la fórmula para que el español y el brasileño vuelvan a cabalgar las bandas del Santiago Bernbabéu como hacían hace no muchos años atrás.

Los laterales, armas de Zidane

Los laterales son dos posiciones claves en el organigrama de juego del técnico francés. Se trata de los jugadores en los que recae buena parte de la función defensiva y ofensiva del equipo. Así era en aquel Real Madrid que campeonó por Europa, cosechando tres Champions consecutivas.

Zidane dando órdenes a sus jugadores desde la banda del Ali Sami Yen REUTERS

Los carrileros eran los encargados de ahogar a los equipos rivales actuando como puñales por ambos costados. Marcelo y Carvajal profundizaban hasta línea de fondo doblando a los extremos (Cristiano Ronaldo y Gareth Bale) para sorprender y crear superioridad.

Además, ambos jugadores eran claves cuando el Real Madrid presionaba en campo contrario, ya que cerraban todas las líneas del equipo y actuaban como un acordeón en función de las necesidades del equipo.

Un incombustible Carvajal

Aunque sus principales virtudes brillaban cuando se sumaba al ataque, Carvajal siempre se ha mostrado muy solvente en labores defensivas. En su mejor momento de forma se desempeñaba como un zaguero total. Algo que le convirtió en el mejor lateral derecho del mundo sin discusión desde la banda derecha del Santiago Bernabéu.

Dani Carvajal esta temporada Instagram (@dani.carvajal.2)

Su rendimiento se ha visto muy mermado esta temporada y ni con el Real Madrid, ni con España, ha vuelto a ser el mismo sobre los terrenos de juego. Aún le falta ganar fluidez y capacidad para poder desempeñarse en el trabajo de ida y vuelta.

La samba de Marcelo

Mientras tanto, Marcelo lleva aún más tiempo sin ser el lateral que desquiciaba y encandilaba a la parroquia merengue. Aunque en defensa no brillaba, en ataque era un auténtico dolor de cabeza para los equipos rivales. Su banda izquierda terminó convirtiéndose en una de las mayores armas ofensivas de 'Zizou' para arrasar en Europa.

De hecho, esta fue una de las razones que hicieron que el técnico francés se mostrara decidido a quedarse con el jugador este verano. Desde el momento que aterrizó en Concha Espina, allá por el mes de marzo, Zidane descartó la salida del brasileño y se propuso recuperar la mejor versión del lateral. Algo que todavía no ha conseguido.

Marcelo, durante el Real Madrid - Valladolid de La Liga Reuters

Buena parte de las aspiraciones del Real Madrid esta temporada dependen de que el galo consiga que ambos futbolistas encuentren su sitio y vuelvan a deslumbrar con la elástica blanca. La confianza y la dofisicación de minutos serán dos de las claves fundamentales para volver a ver el mejor fútbol de las botas de Marcelo y Carvajal.

[Más información: Gareth Bale tiene la llave para desbloquear los problemas del Real Madrid de cara a portería]