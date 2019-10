Casemiro: "Peleo cada balón como si fuera a por un plato de comida"

Casemiro es una de las piezas claves del Real Madrid con Zidane en el banquillo. El centrocampista es el jugador más utilizado por el técnico en este inicio de temporada, pero sus inicios no fueron sencillos. El propio jugador ha desvelado como fue su relación con el galo cuando coincideron por primera vez en el conjunto blanco.

"Pedí más protagonismo a Zidane y me dijo que cuando empezara a jugar no dejaría de hacerlo", espetó el futbolista en un avance ofrecido por Movistar+ de una entrevista del programa 'Universo Valdano' que se emitirá de forma íntegra el próximo martes a las 23:00 horas.

El brasileño desgranó como fue su primera toma de contacto con Zidane: "Yo me acuerdo que cuando vino 'Zizou', los cinco primeros partidos no jugué con él. Yo me dije: '¿Qué pasa con este? Si hablaba muy bien de mí'. Fui a su despacho. Le dije 'míster, estamos en enero, yo quiero tener protagonismo, quiero jugar'. Y él me dijo 'Case, tú tranquilo, que cuando empieces a jugar no vas a dejar de jugar nunca más'".

Casemiro, durante el derbi madrileño Reuters

"Destaco mi agresividad y como voy a por un balón. A mi me da igual que sea el minuto 2 o el minuto 90. Voy a por un balón como si fuera un plato de comida, como si fuera el último balón".

El escudero de Zidane

Esta temporada, Casemiro ha sido la pieza clave en el centro del campo. El brasileño acumula un total de 870 minutos en este arranque de curso y supera a todos sus compañeros, ya no solo de posición (Kroos -836'- o Modric -246'-), si no a la totalidad de la plantilla.

Casemiro y Koke, durante el derbi entre Atlético y Real Madrid Reuters

El centrocampista vive uno de sus mejores momentos de forma y está siendo uno de los grandes líderes del equipo esta temporada. De hecho, no tiene recambio natural en la plantilla y con Zidane será inamovible en su medular.

