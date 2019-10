Jovic parte de cero: su parón con Zidane para remontar octubre

Luka Jovic ha tenido un comienzo del mes de octubre para olvidar. Su participación con el equipo ha sido nula y ahora llega el parón internacional. Por delante se presentan dos semanas en las que Zinedine Zidane podrá analizar y tocar su equipo si las prisas que obliga a tomar la competición. El serbio será uno de los que centrará los focos puesto que todavía no ha terminado de arrancar con el Real Madrid.

En los últimos partidos ha sorprendido la poca presencia de Jovic con el Madrid. Solo ha jugado dos minutos en los últimos tres partidos, que corresponden al derbi. El delantero salió en los últimos instantes del choque contra el Atlético y apenas pudo intervenir en el juego. Lo que ha venido después ha sido peor, ya que se quedó en el banquillo contra el Brujas en Champions y ante el Granada en Liga sin jugar un solo minuto.

Algunos apuntan a Zidane y que el técnico francés no confiaría en Jovic. La realidad es que su ausencia en estos últimos partidos podría deberse solo a un tema de necesidades. Contra el Brujas, el Madrid se vio obligado a realizar dos cambios al descanso por la lesión de Nacho (entró Marcelo) y la gastroenteritis de Courtois (Areola). El tercer cambio que eligió Zidane fue Vinicius, que entró en el 67' por Lucas Vázquez.

Jovic celebra su gol con el Real Madrid Reuters

Ante el Granada ocurrió algo parecido. Kroos se lesionó en la primera mitad y Zidane tuvo que agotar uno de sus cambios pasada la media hora de partido para que entrara Modric. Luego en la segunda parte, con el partido encarrilado, prefirió dar entrada a Isco Alarcón, quien reaparecía de su lesión. El último cambio fue para James Rodríguez, que acabaría resolviendo el partido en el descuento.

Su (no) estreno goleador

Jovic ha de tener paciencia. Sabe que le llegarán más oportunidades como la del partido ante Osasuna en el que jugó los 90 minutos. No estuvo mal y hasta marcó un gol que no subió al marcador después de que el VAR lo invalidara. Sin estar del todo acertado de cara a puerta, jugó bien, pero apenas ha vuelto a contar desde entonces. Bien su poca participación con el Madrid o la apuesta por los jóvenes que vienen desde abajo (como explicó el seleccionador) ha provocado que no sea convocado con Serbia para este parón.

Piensa en el Mallorca

De esta manera, Jovic pasará las próximas dos semanas en Valdebebas junto a algunos de sus compañeros, como James Rodríguez que renunció a ir con Colombia para seguir preparándose con el Madrid. Un tiempo que Jovic podrá aprovechar para ponerse a punto y trabajar más de cerca con Zidane. Ante el Mallorca, antes de El Clásico, es un partido que se marca Jovic en el calendario y en el que podría tener una oportunidad para volver a ser titular.