El Ajax se blinda ante el Real Madrid: de Ziyech a Van de Beek

El Ajax de Ámsterdam se convirtió en la revelación de la pasada temporada con jugadores como De Jong, De Ligt o Van de Beek. Pero después de alcanzar las semifinales de la Champions League, el conjunto holandés tuvo que comprobar como dos de sus estrellas dejaban el club para poner rumbo a dos grandes de Europa.

Mientras Frenkie de Jong acabó firmando por el Barcelona, De Ligt se decidió por la Juventus de Turín, aunque el conjunto blaugrana también estaba detrás de la pista del joven central. Sin embargo, el que no se movió del Ajax fue un Donny van de Beek que durante buena parte de la 2018/2019 y del verano fue vinculado con el Real Madrid.

El centrocampista ha vuelto a ser colocado en la órbita de los merengues en las últimas semanas. El propio futbolista se ha desligado de los rumores de una posible salida en el mercado de invierno recientemente. "No quiero irme durante las vacaciones de invierno. Jugaré aquí toda la temporada, terminará el año en el Ajax. Eso me da claridad y tranquilidad", señaló Donny.

Van de Beek. Foto: Instagram (@donnyvdbeek)

"Ya veremos después. ¿Si lo saben eso en Madrid? Ciertamente todos lo saben. Quizás algún día en mi carrera suceda que me cambie de club durante las vacaciones de invierno, pero por ahora no me gusta. Pelear con un equipo por algo y a mitad de camino dejarlo... Quiero volver a hacer cosas con el Ajax esta temporada", dijo Van de Beek en declaraciones para Voetbal International.

Guion del Ajax

Desde el conjunto de Ámsterdam saben que si se abre la opción para Van de Beek de irse al Real Madrid en verano, este tomará el puente aéreo. Caso distinto es el de Ziyech. Según publica el diario Telegraaf, el Ajax trabaja en el nuevo contrato del jugador de 26 años para el cual planean una cláusula que pase de 30 a 50 millones de euros y que tenga vigencia hasta junio de 2022.

