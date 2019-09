El Madrid acaba septiembre con nota: las conclusiones positivas tras su mes más difícil

El derbi dejó satisfecho al Real Madrid. No por el resultado, que acabó 0-0, sino por las sensaciones que transmitió sobre el equipo de Zidane. El club blanco fue mejor que los de Simeone en el Wanda Metropolitano y, aunque no pudo llevarse los tres puntos, puso la guinda a una buena semana que, casualmente, se trataba de la más complicada hasta la fecha de la temporada. El Madrid ha acabado la cuesta de septiembre 'in crescendo'.

No ha habido cuesta que valga en este final de mes, pese a que hace una semana eran muchos los que preveían el desastre. La goleada en París en contra y los empates en Liga hacían presagiar lo peor e, incluso, se llegó a cuestionar el puesto de Zidane. Pero el técnico francés y el equipo han sabido reaccionar a tiempo y empezarán octubre en un gran momento de forma.

El Madrid amplía su ventaja

El Madrid se enfrentaba a una dura semana en la que debía enfrentarse a dos de los equipos más fuertes de La Liga en sus estadios. Sevilla y Atlético medían la fuerza merengue en solo siete días, mientras que Osasuna visitaba el Santiago Bernabéu entre semana en un partido trampa, por las rotaciones y el buen arranque del club navarro. Más sencillos eran los rivales del Barça, que salió derrotado de Granada, y ha perdido un punto más con el Madrid estos días. También hubo sorpasso del club blanco al Atleti, al que ahora saca un punto de ventaja.

Zinedine Zidane, durante el derbi madrileño en el Wanda Metropolitano Reuters

Mantiene el invicto

Nadie más que el Madrid en toda La Liga sigue sin haber perdido un partido. En siete jornadas, los de Zidane suman cuatro victorias y tres empates. Tras haberse medido en esta primera vuelta a rivales complicado como Sevilla, Atleti o Villarreal, el no haber perdido un solo partido es un hecho destacable. La verdadera prueba estará en el Camp Nou dentro de tres jornadas. Si pasada esa fecha, mantiene el invicto, se podrá empezar a valorar seriamente el favoritismo del Madrid al título.

El Real Madrid ya se ha quitado de encima sus visitas al Sánchez Pizjuán y al Wanda Metropolitano en solo siete jornadas. También Balaídos y La Cerámica. Es decir, los de Zidane ya se han quitado cuatro visitas complicadas del calendario y en la segunda vuelta dependerá más de su desempeño en el Santiago Bernabéu. Si el coliseo blanco se convierte en un fortín, el Madrid tendrá más cerca el título.

Echa el cerrojo

El juego del Madrid ha cambiado en esta semana. Hay más orden, más intensidad... Vuelve a jugar como un equipo y eso se ha notado, sobre todo, en su defensa. La zaga del Madrid ha echado el cerrojo y los porteros se han crecido bajo palos. Tres partidos en siete días y tres porterías a cero. Courtois comienza a sacar lo mejor de si y Areola tuvo un convincente estreno contra Osasuna.

