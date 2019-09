Vinicius: "No estaba tan feliz como antes, ahora sí por volver a encantar a la afición"

Vinicius Júnior ha sido protagonista dentro y fuera del terreno de juego. El brasileño entraba en el once titular del Real Madrid contra Osasuna y conseguía marcar el primer tanto de la noche con un soberbio golazo. Después del encuentro habló ante las cámaras de Realmadrid TV.

Toda la tensión acumulada, la frustración, salió de golpe cuando marcó ese gol contra Osasuna. Muchas sesiones de entrenamiento y también con la ayuda de sus compañeros de equipo. "Después de mucho entrenamiento, me han ayudado mis compañeros en los entrenamiento", dijo el extremo ante el micrófono de los medios del club.

Vinicius Júnior llora tras marcar gol en el Real Madrid - Osasuna Reuters

El futbolista rompió en llanto y pareció reconciliarse con la afición. "Para toda la afición del Santiago Bernabéu. Nada mejor antes del derbi. Estoy contento por volver a marcar en el Santiago Bernabéu y por gustar a la afición", comento un Vinicius Júnior que no dejó de sonreír por volver a poner en pie a los seguidores blancos.

Volver a sonreír

El brasileño se lesionó en los octavos de final de la Champions League contra el Ajax d Ámsterdam. Su vuelta no fue sencilla e incluso llegó a atraer ciertos comentarios negativos por su falta de puntería. Sobre ello también quiso puntualizar varias cosas: "Desde mi lesión ha sido un poco difícil encantar a todos. No estaba bien, no estaba tan feliz como antes, como la temporada pasada".

Su sonrisa ha sido su sello de identidad desde que cambió el Flamengo por el Real Madrid. Ahora la recupera y eso es la mejor noticia que puede tener la afición merengue ya que no hay que olvidar que el pasado curso fue de lo mejor del equipo. "Yo siempre soy muy feliz y no estaba así. Ahora estoy muy contento por marcar y encantar al Santiago Bernabéu", finalizó Vinicius.

